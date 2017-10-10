Російські ЗМІ похвалили главу «Укрспирту» Лучечко за допомогу в програмі імпортозаміщення РФ
- 24 Листопада, 16:53
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Під керівництвом Лучечкоа поставки українського етилового спирту на російські підприємства за перші три квартали цього року зросли на 29,6%, - ЗМІ
Журнал Forbes Росія опублікував матеріал «Санкції пора скасовувати. Як повернути якісні російські продукти на прилавки», в якому аналізувалася программа «імпортозаміщення» в режимі продовольчих санкцій в різних секторах економіки, пишуть «Українські новини».
«У продовольчому імпорті залишилася одна стаття, яка взагалі не була порушена санкціями, - це, як відомо, імпорт алкогольної продукції. У 2016 році Росія закупила її на $1,61 млрд, що склало 6,5% обсягу аграрного імпорту, і при цьому поставки впали в порівнянні з 2013 роком на 41% проти 46% по аграрній продукції в цілому», - пише журнал, зазначаючи, що поставки спиртової сировини з-за кордону не дозволили впасти російській горілчаній промисловості.
«Навіть з Україною, незважаючи на всі суперечності, налагоджується дуже активна співпраця: під керівництвом нового директора місцевої спиртової монополії «Укрспирт» Юрія Лучечко поставки українського етилового спирту на російські підприємства за перші три квартали цього року зросли на 29,6%», - пише російський Forbes.
Нагадаємо, що в цей період «Укрспирт» очолював Юрій Лучечко, якого ЗМІ пов'язують з керівництвом ВО «Свобода». Раніше тимчасово виконуючий обов'язки глави «Укрспирту» виступив з критикою планів Кабінету Міністрів приватизувати компанію