У світі коронавірусом заразилися вже майже 51 млн людей

Кількість померлих від коронавірусу у світі зросла до 1 262 138 л людей

Від початку пандемії одужало понад 35 млн людей

У світі станом на 9 листопада коронавірусом заразилися вже 50 738 566 людина. Про це свідчать дані Worldometer.

Від початку пандемії одужало 35 795 605 особи, а кількість померлих зросла до 1 262 138 людей.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (9 962 900), Індія (8 507 754), Бразилія (5 664 115), Франція (1 835 187), яка обігнала Росію (1 760 420), а також Іспанія (1 328 832), Аргентина (1 242 182), Велика Британія (1 195 350) та Колумбія (1 143 887).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (237 566), Бразилії (162 397), Індії (126 121) та Мексиці (95 027).

В Україні за добу, 7 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 9397 людей. Також відомо, що одужали 2637 осіб (у попередній день 8685), а 138 – померло від ускладнень (вчора 187 людей). Загалом від початку пандемії станом на ранок 8 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 460331 особа, одужали 206866 осіб, летальних випадків – 8450 осіб.