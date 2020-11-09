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    У світі коронавірусом заразилися вже майже 51 млн людей

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    Кількість померлих від коронавірусу у світі зросла до&nbsp;1&nbsp;262 138 л людей - У світі коронавірусом заразилися вже майже 51 млн людей
    Кількість померлих від коронавірусу у світі зросла до 1 262 138 л людей

    Від початку пандемії одужало понад 35 млн людей

    У світі станом на 9 листопада коронавірусом заразилися вже 50 738  566 людина. Про це свідчать дані Worldometer.

    Від початку пандемії одужало 35 795 605 особи, а кількість померлих зросла до 1 262 138 людей.

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    Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (9 962 900), Індія (8 507 754), Бразилія (5 664 115), Франція (1 835 187), яка обігнала Росію (1 760 420), а також Іспанія (1 328 832), Аргентина (1 242 182), Велика Британія (1 195 350) та Колумбія (1 143 887).

    Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (237 566), Бразилії (162 397), Індії (126 121) та Мексиці (95 027).

    В Україні за добу, 7 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 9397 людей. Також відомо, що одужали 2637 осіб (у попередній день 8685), а 138 – померло від ускладнень (вчора 187 людей). Загалом від початку пандемії станом на ранок 8 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 460331 особа, одужали 206866 осіб, летальних випадків – 8450 осіб.

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