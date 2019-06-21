Російський банк «ВЕБ» подав позов проти України до Стокгольмського арбітражу



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ВЕБ придбав «Промінвестбанк» в 2008 році і вклав в нього 2,7 млрд. доларів

Російський банк «ВЕБ» подав позов до Арбітражного інституту торгової палати Стокгольму проти України щодо №порушення захисту прав інвесторів» у випадку дочки російського банку «Промінвестбанку». Про це пише видання РБК.

Сума позову не уточнюється, але орієнтовно мова йде про сотні мільйонів доларів. «ВЕБ» вважає, що Україна порушила міждержавну угоду 1998 року щодо сприяння і взаємного захисту інвестицій.

У вересні 2018 року суд в Києві арештував активи низки банків, які є дочками російських фінустанов, включно із активами «Промінвестбанку» в рамках позову щодо компенсації втрачених в окупованому Криму активів.

«ВЕБ» купив акції «Промінвестбанку» в 2008 році і вклав в банк 2,7 млрд. доларів. Проте, як вважають в російському банку, із 2014 року «Промінвестбанк» зіткнувся із «адміністративним тиском і дискримінаційним правовим регулюванням», наслідком якого стали численні збитки, які нівелювали інвестиції «ВЕБ».

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