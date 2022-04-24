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    Російський чиновник повідомив про обстріл «з боку України»

    На російських прикордонних територіях розповсюджені панічні настрої&nbsp;&nbsp; - Російський чиновник повідомив про обстріл «з боку України»

    На російських прикордонних територіях розповсюджені панічні настрої  

    В полі під Білгородом розірвався невстановлений снаряд

    Голова російського Білгородського району Володимир Перцев заявляє про обстріл території прикордонного району «з боку України». Відповідне повідомлення він розмістив у соцмережах.

    «Справді, був приліт снаряда з боку України, але не цвинтар, як пишуть деякі ЗМІ, а в полі. Це був один снаряд, а не шість, як говорять у недостовірних джерелах», — написав він у «ВКонтакті».

    Перцев зазначив, що жодних пошкоджень будинків не було. Постраждалих також немає.

    «Ситуація у селі спокійна. Про це у своєму зверненні з місця падіння снаряда розповідає голова адміністрації Червоножовтневого поселення Іван Григорович Кравченко», – повідомив чиновник.

    Нагадаємо, що російські чиновники регулярно повідомляють про «обстріли», які, як правило не завдають нікому шкоди. На початку квітня у Білгородській області уже оголошували підвищений рівень терористичної небезпеки. Тоді місцева влада та пропагандисти центральних телеканалів і ЗМІ намагалися переконати росіян, що у всьому винні українські військові, які нібито уже готують ракетну атаку на РФ.

    23 квітня губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що пункт пропуску на кордоні в Глушківському районі обстріляли з боку України. За день до того голова Білгородського району спростовував широко розповсюджені в районі чутки про прорив військовослужбовців ЗСУ на територію Білгородської області на танках.

    Нагадаємо, раніше розвідники повідомляли про те, що влада РФ планує серію терактів з мінуванням і підривом житлових будинків, лікарень та шкіл у російських населених пунктах. У планах також завдати ракетно-бомбових ударів по місту Білгород чи одному з міст Криму. Метою такого заходу може бути підтримка військового психозу, або ж він може стати приводом для оголошення мобілізації.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна місцева влада обстріл чиновник військові Україна міст цвинтар окупація #stoprussia
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    Російський чиновник повідомив про обстріл «з боку України»