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    У Росії влада почала залякувати людей байками про теракти й ЗСУ

    Росія планує теракти на своїй території та залякую населення&nbsp; - У Росії влада почала залякувати людей байками про теракти й ЗСУ
    Росія планує теракти на своїй території та залякую населення 
    фото з відкритих джерел

    Раніше у Білгородській області оголошували підвищений рівень терористичної небезпеки, а зараз почали евакуювати дошкільників

    У Шебекінському районі Білгородської області (Росія) через нібито загрозу терористичних актів силовики почали евакуацію дитсадків. Про це вже повідомила низка російських ЗМІ.

    Зокрема, інформацію підтвердив і очільник Шебекінського міського округу Володимир Жданов.

    За його словами, дитячі садки місцева влада та силовики вирішили евакуювати через нібито повідомлення про замінування.

    Зауважимо, що кількома днями раніше у Білгородській області уже оголошували підвищений рівень терористичної небезпеки. Тоді місцева влада та пропагандисти центральних телеканалів і ЗМІ намагалися переконати росіян, що у всьому винні українські військові, які нібито уже готують ракетну атаку на РФ.

    Нагадаємо, раніше розвідники повідомляли про те, що влада РФ планує серію терактів з мінуванням і підривом житлових будинків, лікарень та шкіл у російських населених пунктах.

    У планах також завдати ракетно-бомбових ударів по місту Білгород чи одному з міст Криму.


    Теги: росія теракт замінування
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    У Росії влада почала залякувати людей байками про теракти й ЗСУ