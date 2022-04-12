У Росії влада почала залякувати людей байками про теракти й ЗСУ

Росія планує теракти на своїй території та залякую населення

Раніше у Білгородській області оголошували підвищений рівень терористичної небезпеки, а зараз почали евакуювати дошкільників

У Шебекінському районі Білгородської області (Росія) через нібито загрозу терористичних актів силовики почали евакуацію дитсадків. Про це вже повідомила низка російських ЗМІ.

Зокрема, інформацію підтвердив і очільник Шебекінського міського округу Володимир Жданов.

За його словами, дитячі садки місцева влада та силовики вирішили евакуювати через нібито повідомлення про замінування.

Зауважимо, що кількома днями раніше у Білгородській області уже оголошували підвищений рівень терористичної небезпеки. Тоді місцева влада та пропагандисти центральних телеканалів і ЗМІ намагалися переконати росіян, що у всьому винні українські військові, які нібито уже готують ракетну атаку на РФ.

Нагадаємо, раніше розвідники повідомляли про те, що влада РФ планує серію терактів з мінуванням і підривом житлових будинків, лікарень та шкіл у російських населених пунктах.

У планах також завдати ракетно-бомбових ударів по місту Білгород чи одному з міст Криму.



