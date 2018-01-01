Російський флот розпочав навчання у Балтійському морі

У виконанні навчально-бойових завдань також задіють літаки і вертольоти морської авіації РФ

Російський військовий флот розпочав навчання у Балтійському морі, під час яких буде залучено понад 20 бойових кораблів та допоміжних суден. Про це повідомляє агентство ТАСС з посиланням на офіційного представника російського флоту Романа Мартова. «В Балтійському морі будуть вирішувати завдання ударні сили БВМБ



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У виконанні навчально-бойових завдань також задіють літаки і вертольоти морської авіації РФ

Російський військовий флот розпочав навчання у Балтійському морі, під час яких буде залучено понад 20 бойових кораблів та допоміжних суден.

Про це повідомляє агентство ТАСС з посиланням на офіційного представника російського флоту Романа Мартова.

«В Балтійському морі будуть вирішувати завдання ударні сили БВМБ (Балтійської військово-морської бази - Ред.) - малі ракетні кораблі і катери, тральщики, а також різні судна допоміжного флоту. У загальній складності в маневрах візьмуть участь понад 20 кораблів і допоміжних суден флоту», - сказав він.

Мартов уточнив, що на першому етапі навчань екіпажі кораблів відпрацьовують навчально-бойові завдання в пункті базування, в рамках яких проводять підготовку до плавання, бойову і повсякденну організацію в умовах бази.

Потім в Балтійському морі поодинокі кораблі флоту виконають ряд завдань за призначенням - протикорабельної і протиповітряної оборони.

У виконанні навчально-бойових завдань також задіють літаки і вертольоти морської авіації РФ.

Нагадаємо, нещодавно Росія розмістила в Калінінградській області оперативно-тактичні ракетні комплекси (ОТРК) «Іскандер», які можуть нести ядерний заряд, і має намір залишити їх там на постійній основі.