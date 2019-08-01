Навальний написав заяву про отруєння до Слідкому РФ



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Лікарі Навального не виключають «токсичне ушкодження шкіри і слизових» політика «невідомою хімічною речовиною»

Російський опозиційний політик Олексій Навальний подав до СКР заяву про те, що його отруїли в спецприймальнику, де він відбуває 30 діб адміністративного арешту.

Про це повідомив у Twitter адвокат Вадим Кобзєв.

«Під час перевірки просимо насамперед призначити хіміко-токсикологічну судову експертизу для встановлення вражаючої речовини і витребувати відео з камер спостереження у спецприймальнику», - повідомляє адвокат.

Раніше повідомлялося, що Навального, заарештованого 27 липня на 30 діб, госпіталізували через гостру алергічну реакцію.

Натомість лікарі Навального не виключають «токсичне ушкодження шкіри і слизових» політика «невідомою хімічною речовиною»

Нагадаємо, 27 липня близько десятка опозиційних і незалежних політиків, яких Московська міська виборча комісія не допустила до виборів у міську думу, збиралися провести масову зустріч з виборцями.

Зробити це їм не вдалося: поліція спочатку затримала політиків, а потім почала жорстко затримувати всіх, хто прийшов на акцію.

Раніше повідомлялося, що затримано більше тисячі осіб. Кількість затриманих у Москві стала рекордною за останні сім років.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International звернулася до влади Росії з вимогою звільнити всіх затриманих на протестних акціях у Москві.