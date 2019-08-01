Навальний написав заяву про отруєння до Слідкому РФ
Лікарі Навального не виключають «токсичне ушкодження шкіри і слизових» політика «невідомою хімічною речовиною»
Російський опозиційний політик Олексій Навальний подав до СКР заяву про те, що його отруїли в спецприймальнику, де він відбуває 30 діб адміністративного арешту.
Про це повідомив у Twitter адвокат Вадим Кобзєв.
«Під час перевірки просимо насамперед призначити хіміко-токсикологічну судову експертизу для встановлення вражаючої речовини і витребувати відео з камер спостереження у спецприймальнику», - повідомляє адвокат.
Раніше повідомлялося, що Навального, заарештованого 27 липня на 30 діб, госпіталізували через гостру алергічну реакцію.
Натомість лікарі Навального не виключають «токсичне ушкодження шкіри і слизових» політика «невідомою хімічною речовиною»
Нагадаємо, 27 липня близько десятка опозиційних і незалежних політиків, яких Московська міська виборча комісія не допустила до виборів у міську думу, збиралися провести масову зустріч з виборцями.
Зробити це їм не вдалося: поліція спочатку затримала політиків, а потім почала жорстко затримувати всіх, хто прийшов на акцію.
Раніше повідомлялося, що затримано більше тисячі осіб. Кількість затриманих у Москві стала рекордною за останні сім років.
Міжнародна правозахисна організація Amnesty International звернулася до влади Росії з вимогою звільнити всіх затриманих на протестних акціях у Москві.