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    У світі

    Проти Навального порушено кримінальну справу через «наклеп» на ветерана

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    Російський опозиційний політик Олексій Навальний під час одного з ефірів свого Youtube-каналу - Проти Навального порушено кримінальну справу через «наклеп» на ветерана
    Російський опозиційний політик Олексій Навальний під час одного з ефірів свого Youtube-каналу

    За висунутою статтею Навальному загрожує штраф і обов’язкові роботи на строк до двохсот сорока годин

    Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу щодо опозиційного політика Олексія Навального.

    Про це повідомляє пресслужба Слідчого комітету РФ.

    Його підозрюють у наклепі проти ветерана Другої світової війни, що знявся в рекламі голосування за поправки до конституції, інформує сайт комітету 15 червня.

    За висунутою статтею Навальному загрожує штраф і обов’язкові роботи на строк до двохсот сорока годин.

    Агітаційний ролик про голосування щодо поправок до конституції з’явився на телеканалі RT 2 червня. У ньому разом з хокеїстом В’ячеславом Фетисовим і актором Василем Лановим узяв участь ветеран Другої світової війни Гнат Артеменко.

    Навальний розмістив цей ролик на своїй сторінці в твітері, де назвав його учасників «продажними холуями».

    Слідчий комітет вважає, що запис опозиціонера містить «завідомо неправдиві відомості, що порочать честь і гідність ветерана». Які саме відомості маються на увазі, в повідомленні не уточнюється.

    Росія ветеран політика штраф Олексій Навальний
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