Російський правозахисник заявив, що його не пустили в Україну



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Роман Удот

Удот не зміг підтвердити мету свого перебування

Співголова російського руху на захист прав виборців «Голос» Роман Удот заявляє, що українські прикордонники відмовили йому у в’їзді.

Удот написав про це на своїй сторінці у Facebook. Він повідомив, що прилетів до Києва з Тбілісі в аеропорт «Бориспіль» і мав намір провести в українській столиці сім годин, очікуючи свого наступного рейсу.

«До Києва не пустили. Причина незрозуміла», – написав Удот 25 серпня.

При цьому Удот зазначив, що співробітники Держприкордонслужби були ввічливими.

За його словами, його провели у термінал, де він зміг поїсти, проте забрали документи, які пообіцяли повернути перед вильотом.

У документі від прикордонної служби, які виклав правозахисник, вказано, що причиною його недопуску на територію України стало те, що він не зміг підтвердити мету свого перебування.

Удот в 2014 році брав участь у спостереженні за президентськими виборами в Україні в травні 2014 року.

Джерело: Радіо Свобода