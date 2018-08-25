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    Російський правозахисник заявив, що його не пустили в Україну

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    Роман Удот - Російський правозахисник заявив, що його не пустили в Україну
    Роман Удот

    Удот не зміг підтвердити мету свого перебування

    Співголова російського руху на захист прав виборців «Голос» Роман Удот заявляє, що українські прикордонники відмовили йому у в’їзді.

    Удот написав про це на своїй сторінці у Facebook. Він повідомив, що прилетів до Києва з Тбілісі в аеропорт «Бориспіль» і мав намір провести в українській столиці сім годин, очікуючи свого наступного рейсу.

    «До Києва не пустили. Причина незрозуміла», – написав Удот 25 серпня.

    При цьому Удот зазначив, що співробітники Держприкордонслужби були ввічливими.

    За його словами, його провели у термінал, де він зміг поїсти, проте забрали документи, які пообіцяли повернути перед вильотом.

    У документі від прикордонної служби, які виклав правозахисник, вказано, що причиною його недопуску на територію України стало те, що він не зміг підтвердити мету свого перебування.

    Удот в 2014 році брав участь у спостереженні за президентськими виборами в Україні в травні 2014 року.

    Джерело: Радіо Свобода

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