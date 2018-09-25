Російський рубль раптом почав укріплюватись



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Посиленню позицій рубля сприяє здорожчання нафти і рішення Центробанку РФ

За останні півтора місяці курс російського рубля щодо долара опустився нижче позначки 66 рублів за долар. Тим самим валюта РФ продовжує укріплення, яке триває вже два тижні. Про це повідомляє російське видання «Коммерсант».

Всього ж за цей час російська грошова одиниця відіграла в долара майже 5 рублів вартості. Тим самим російський рубль за темпами укріплення вийшов на перше місце із 24 валют країн, які розвиваються. На другому місці - ранд ПАР і ліра Туреччини.

Покращенню обмінного курсу рубля сприяє рішення Центрального банку РФ припинити закупляти валюту для міністерства фінансів. Відповідне рішення буде в силі щонайменше до кінця 2018 року.

Окрім того рубль позитивно відреагував на те, що ціна на нафту вперше із листопада 2014 року піднялася за позначку більше 81 долара за барель. Такі ціни на нафту сприяють більшому притоку доларів із боку експортерів, які обмінюють валюту на рублі для виплати податків.