Російський суд відмовив політв’язню Кольченку у достроковому звільненні



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У своєму клопотанні Кольченко підкреслював, що його матір-пенсіонерка «дуже потребує моральної, фізичної та матеріальної допомоги»

Правозахисник Микола Щур назвав відмову суду у справі Кольченка виключно політичним рішенням

Суд міста Копейськ Челябінської області РФ відмовив українському політв'язню Олександру Кольченку у достроковому звільненні після того, як він подав клопотання про переведення на виправні роботи замість ув'язнення в колонії.

Виїзний суд відбувся в колонії №6 в Копейську 31 липня, повідомляє 13 серпня Громадське.

Свою відмову суд мотивував тим, що мають місце порушення режиму в колонії з боку Кольченка та стягнення на його адресу.

Російський правозахисник Микола Щур назвав відмову суду виключно політичним рішенням. Правозахисники подали апеляцію в Челябінський обласний суд. Розгляд апеляції має відбутися протягом місяця.

Щур зазначив, що «поки немає можливості зачепитися за щось у формулюванні відмови суду, щоб звернутися до ЄСПЛ».

Зазначається, що у своєму клопотанні Кольченко підкреслював, що його матір-пенсіонерка «дуже потребує моральної, фізичної та матеріальної допомоги». «Я молодий і працездатний. Я не боюся фізичної праці. Замість того, щоб жити за рахунок платників податків, я міг би себе утримувати», - зауважив політв’язень.

Кольченко також просив суд врахувати, що з моменту затримання числиться на контролі у медичних працівників СІЗО і ІК-6 в зв'язку з дефіцитом маси тіла.

«Усунути цю патологію в умовах колонії при відсутності додаткового білкового харчування неможливо. Таким чином, ця проблема може перерости в хронічне захворювання і мати незворотні наслідки», - додав він.

Кольченко назвав примусові роботи «одним з можливих кроків до адаптації в суспільстві», а також заявив, що його подальше перебування в ув'язненні заважає йому продовжувати навчання в Таврійському національному університеті.

Раніше повідомлялося, що бранці Кремля Олег Сенцов і Олександр Кольченко подали до Європейського суду з прав людини заперечення на позицію Росії в їхній справі.