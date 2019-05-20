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    Російський Ту-154 порушив повітряний простір Естонії

    • Розсилка
    Російський Ту-154 порушив повітряний простір Естонії

    МЗС Естонії викликав посла Росії і передав йому ноту

    Військові Естонії звинуватили російський літак Ту-154 у порушенні повітряного кордону.

    Про це повідомляють Сили оборони країни.

    «В минулу суботу літак Ту-154, що належить Військово-морському флоту Росії, увійшов в повітряний простір в районі острова Вайндло без дозволу», - йдеться в повідомленні.

    За даними естонських військових, він знаходився в повітряному просторі країни менше хвилини. Транспондер літака, що відповідає за розпізнавання сигналів, був включений.

    МЗС Естонії викликав посла Росії і передав йому ноту.

    Раніше повідомлялося, що винищувачі Typhoon британських військово-повітряних сил, що базуються на авіабазі Емарі в Естонії, двічі перехопили в небі над країною російські винищувачі Су-27, що супроводжували Іл-22. 

    Нагадаємо, угорські винищувачі Gripen, які базуються на литовському аеродромі Шяуляй, 14 травня вдруге за добу піднялися по тривозі в небо над Балтикою на перехоплення російських військових літаків.

    Вдень 13 травня пілоти Військово-повітряних сил Угорщини перехопили російський літак Ан-26, який без дозволу знаходився в повітряному просторі країн Балтії.

    Джерело: Еспресо ТВ

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