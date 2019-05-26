Російський ядерний центр накупив ікон на $40 тис.



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Основний напрямок діяльності ядерного центру ВНДІЕФ - розробка і виробництво ядерних боєприпасів Фото Flickr

Тичук: Як то кажуть, коли на «Росатом» надії немає - Бог в допомогу

У РФ ядерний центр Всеросійського науково-дослідного інституту експериментальної фізики (ВНДІЕФ) закупить ікони Серафима Саровського та інших на 2 млн рублів (близько $40 тис). Про це у себе на сторінці у Facebook написав нардеп, лідер «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук.

«Основний напрямок діяльності ядерного центру ВНДІЕФ - розробка і виробництво ядерних боєприпасів. Як то кажуть, коли на «Росатом» надії немає - Бог в допомогу. Варто згадати, що серед діянь преподобного Серафима Саровського - те, що він багато років харчувався однією травою. А рік тому інженерів ВНДІЕФ затримали за «Майнінг криптовалюта на робочому місці», - зазначив він.

«Майнінг закрили. трава залишилася», - додав Тимчук.