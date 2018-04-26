«Роскомнагляд» вимагає від Amazon та Google закрити доступ до ІР-адрес для Telegram

Роскомнагляд веде переговори з Amazon та Google.

«Роскомнагляд» вимагає від американських компаній Amazon та Google, аби вони припинили надавати месенджеру Telegram ІР-адреси для його подальшої роботи. Про це йдеться на сайті «Роскомнагляду». Заступник глави відомства Вадим Суботін заявив, що «Роскомнагляд» веде переговори з Amazon та



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Роскомнагляд веде переговори з Amazon та Google.

«Роскомнагляд» вимагає від американських компаній Amazon та Google, аби вони припинили надавати месенджеру Telegram ІР-адреси для його подальшої роботи.

Про це йдеться на сайті «Роскомнагляду».

Заступник глави відомства Вадим Суботін заявив, що «Роскомнагляд» веде переговори з Amazon та Google.

«Контакти з Amazon не призвели поки до позитивних результатів. Ймовірно, через політичні причини. Натомість взаємодія з Google стає більш конструктивною, почався предметний діалог», — заявив Суботін.

Нагадаємо, «Роскомнагляд» почав блокувати Telegram 16 квітня. У відповідь месенджер став використовувати вбудовані методи обходу блокувань, завдяки чому у багатьох користувачів програма працює без використання анонімайзерів.

Для обходу обмежень Telegram скористався IP-адресами хостинг-провайдерів Amazon і Google. 16-17 квітня «Роскомнагляд» заблокував близько 17 мільйонів адрес цих хмарних сервісів, після чого користувачі ряду російських сайтів і сервісів, які також використовують ці сервіси, зіткнулися зі збоями в роботі.

Як відомо, 13 квітня Telegram у Росії внесли до реєстру заборонених сайтів.

Telegram має намір використовувати вбудовані методи обходу блокувань, які не вимагають додаткових дій від користувачів.

«Роскомнадзор» - федеральна служба РФ з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій — федеральний орган виконавчої влади Росії у веденні мінкомзв'язку Росії.