РосЗМІ: Греція відкликала свого посла з РФ
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Розсилка
Грецького посла начебто замінять новим дипломатичним представником
Посла Греції в Росії Андреаса Фриганаса відкликали в Афіни. Його замінять новим дипломатичним представником.
Про це 10 серпня повідомляє «Тасс» з посиланням на грецьке дипломатичне джерело.
«Пан Фриганас відкликається в Грецію. Він завершує свою місію в Москві і буде замінений на нового», - йдеться в повідомленні.
Як уточнює ЗМІ, Фриганаса призначили послом Греції в Москві у травні 2016 року.
Раніше Росія направила ноту посольству Греції в Москві з вимогою пояснити невидачу віз російським священнослужителям.
Також грецькі ЗМІ повідомляли, що влада Греції вишле з країни двох російських дипломатів і заборонить в'їзд ще двом співробітникам дипвідомства.
За даними видання, росіян звинувачують у спробах втручання у внутрішні справи Греції і незаконних діях, які підривають національну безпеку країни. Також дипломатів підозрюють у зборі інформації та підкупі чиновників.
Також в ЗМІ було оприлюднене прізвище одного з росіян, яких вишлють - Віктор Яковлєв.
В МЗС Росії заявили, що Росія дзеркально відповість на висилку своїх дипломатів із Греції.