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    РосЗМІ: Греція відкликала свого посла з РФ

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    Посольство Греції в Росії - РосЗМІ: Греція відкликала свого посла з РФ
    Посольство Греції в Росії

    Грецького посла начебто замінять новим дипломатичним представником

    Посла Греції в Росії Андреаса Фриганаса відкликали в Афіни. Його замінять новим дипломатичним представником. 

    Про це 10 серпня повідомляє «Тасс» з посиланням на грецьке дипломатичне джерело. 

    «Пан Фриганас відкликається в Грецію. Він завершує свою місію в Москві і буде замінений на нового», - йдеться в повідомленні.

    Як уточнює ЗМІ, Фриганаса призначили послом Греції в Москві у травні 2016 року.

    Раніше Росія направила ноту посольству Греції в Москві з вимогою пояснити невидачу віз російським священнослужителям. 

    Також грецькі ЗМІ повідомляли, що влада Греції вишле з країни двох російських дипломатів і заборонить в'їзд ще двом співробітникам дипвідомства.

    За даними видання, росіян звинувачують у спробах втручання у внутрішні справи Греції і незаконних діях, які підривають національну безпеку країни. Також дипломатів підозрюють у зборі інформації та підкупі чиновників.

    Також в ЗМІ було оприлюднене прізвище одного з росіян, яких вишлють  - Віктор Яковлєв.

    В МЗС Росії заявили, що Росія дзеркально відповість на висилку своїх дипломатів із Греції.

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