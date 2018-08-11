РосЗМІ: Греція відкликала свого посла з РФ



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Посольство Греції в Росії

Грецького посла начебто замінять новим дипломатичним представником

Посла Греції в Росії Андреаса Фриганаса відкликали в Афіни. Його замінять новим дипломатичним представником.

Про це 10 серпня повідомляє «Тасс» з посиланням на грецьке дипломатичне джерело.

«Пан Фриганас відкликається в Грецію. Він завершує свою місію в Москві і буде замінений на нового», - йдеться в повідомленні.

Як уточнює ЗМІ, Фриганаса призначили послом Греції в Москві у травні 2016 року.

Раніше Росія направила ноту посольству Греції в Москві з вимогою пояснити невидачу віз російським священнослужителям.

Також грецькі ЗМІ повідомляли, що влада Греції вишле з країни двох російських дипломатів і заборонить в'їзд ще двом співробітникам дипвідомства.

За даними видання, росіян звинувачують у спробах втручання у внутрішні справи Греції і незаконних діях, які підривають національну безпеку країни. Також дипломатів підозрюють у зборі інформації та підкупі чиновників.

Також в ЗМІ було оприлюднене прізвище одного з росіян, яких вишлють - Віктор Яковлєв.

В МЗС Росії заявили, що Росія дзеркально відповість на висилку своїх дипломатів із Греції.