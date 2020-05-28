Разумков пояснив, куди зник обіцяний минулого року командою Зеленського законопроєкт про народовладдя



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Спікер сподівається, що цей законопроєкт буде підтриманий парламентом

«Дійсно, ми втратили трохи часу», - визнає спікер

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що законопроєкт про народовладдя має бути розглянутий у парламенті найближчим часом. Про це спікер розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Законопроєктами з пакету про народовладдя займався і займається перший віцеспікер Руслан Стефанчук. Перший законопроєкт із цього пакету – про загальнонаціональний референдум – уже написаний і зараз направлений до Венеційської комісії і Швейцарської Конфедерації. Думаю, що за один-два тижні він має бути зареєстрований і до кінця цієї сесії розглянутий у парламенті. Дійсно, ми втратили трохи часу, але це важкий документ, який треба було досить добре підготувати», - зазначив Разумков.

Спікер також додав, що він сподівається, що цей законопроєкт буде підтриманий парламентом.

Водночас Голова Верховної Ради звернув увагу на важливість уже прийнятих законів, зокрема закону про скасування депутатської недоторканності.

«Є питання, з якими ми не вклалися в строки, а є такі, які опрацювали швидше, ніж хтось сподівався. Наприклад, зняття депутатської недоторканності. Це ми зробили трішки швидше, фактично на другий день роботи парламенту. Це питання, на які не вистачало духу чи бажання в попередніх скликань Верховної Ради», - наголосив спікер.

Нагадаємо, раніше Разумков пояснив, чому під час телеефірів розмовляє російською мовою.

Як повідомлялося раніше, Разумков поставив оцінку роботі Верховної Ради України.

До слова, Разумков оцінив ефективність «турборежиму».

Дмитро Разумков — голова Верховної Ради IX скликання. Під час голосування за посаду спікера отримав найбільшу за час існування Верховної Ради України підтримку народних депутатів: за його кандидатуру проголосували 382 парламентарі. Крім цього, Разумков є членом Ради національної безпеки й оборони України та Національної інвестиційної ради. До обрання спікером був головою партії «Слуга народу», а також головним радником із політичних питань та речником штабу кандидата в президенти України Володимира Зеленського.