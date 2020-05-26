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    У ДБР стверджують, що не застосовували силу біля музею Гончара

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    26 травня&nbsp;спецназ Державного бюро розслідувань увірвався у приміщення музею Івана Гончара - У ДБР стверджують, що не застосовували силу біля музею Гончара
    26 травня спецназ Державного бюро розслідувань увірвався у приміщення музею Івана Гончара

    За словами представників ДБР, адміністрація музею та «інші особи» перешкоджали проведенню слідчих дій

    У Державному бюро розслідувань запевняють, що не застосовували «будь-які заходи фізичного впливу» біля музею Івана Гончара 26 травня.

    Про це йдеться у заяві ДБР.

    «Під час виконання обов’язків спецпідрозділу будь які заходи фізичного впливу не застосовувалось. Проведення слідчих дій завершено», - заявили в ДБР.

    У відомстві наголосили, що дізналися про перебування п'ятого президента України Петра Порошенка в музеї із повідомлень ЗМІ.

    За словами представників ДБР, адміністрація музею та «інші особи» перешкоджали проведенню слідчих дій. З урахуванням подій, які відбувалися на території музею, для належного проведення необхідних слідчих дій, було задіяно спецпідрозділ Державного бюро розслідувань.

    Як повідомлялось, спецназ Державного бюро розслідувань увірвався у приміщення Музею Івана Гончара, де сьогодні відкрилась експозиція художніх творів із колекції родини Порошенків

    Директор Музею Гончара Петро Іванович Гончар написав заяву в поліцію, оскільки слідчі Державного бюро розслідувань виламали двері. 

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