Роздавали секонд-хенд: на Миколаївщині зафіксували підкуп виборців



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Поліція Миколаївщини відкрила кримінальне провадження через можливий підкуп виборців.

Миколаївські поліцейські відкрили кримінальне провадження за підкуп виборців у Первомайському районі. Про це повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області.

Випадок стався у суботу, 22 червня. До поліції зателефонувала мешканка одного з сіл Первомайського району.

Повідомила, що в сільському клубі кандидатка на посаду голови об’єднаної територіальної громади роздає одяг, що був у вжитку, та воду.

«Заявниця розцінила це, як спробу вплинути на реалізацію виборцями їхнього виборчого права під час голосування та змушування людей віддати свій голос за певного кандидата», - повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

За даним фактом слідчим Первомайського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 160 КК України «Підкуп виборця, учасника референдуму».

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.