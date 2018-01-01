Розенко анонсував чергове підвищення мінімалки у 2018 році

Наступне підвищення мінімальної зарплати очікується на рівні 4100 грн

Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко заявив, що у 2018 році планується чергове підвищення мінімальної заробітної плати. Про це він заявив в ефірі «5-го каналу». «Від 1 січня мінімальна заробітна плата зросла до 3723 грн. Наступне підвищення - 4100 грн, і я переконаний, що воно буде і що це буде саме в 2018 році. Є



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Наступне підвищення мінімальної зарплати очікується на рівні 4100 грн

Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко заявив, що у 2018 році планується чергове підвищення мінімальної заробітної плати.

Про це він заявив в ефірі «5-го каналу».

«Від 1 січня мінімальна заробітна плата зросла до 3723 грн. Наступне підвищення - 4100 грн, і я переконаний, що воно буде і що це буде саме в 2018 році. Є ініціатива gрезидента України, є звернення до уряду про те, що за результатами першого кварталу уряд має повернутися і розглянути можливість збільшення мінімальної заробітної плати. Повторю, мета одна - показати суспільству, що все-таки життя в країні змінюється, якість і рівень життя зростає», - зазначив Розенко.

Так, за його словами, ця ідея може бути реалізована у 2018 році.

«Підняття мінімальної заробітної плати – це правильний крок, і я повністю підтримую ініціативу gрезидента та переконаний, що ми цю ідею реалізуємо у 2018 році», - додав Розенко.