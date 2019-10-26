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    Розкрадання 18 млн гривень: ексзаступнику голови Харківської ОДА оголосили підозру

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    Харківська ОДА - Розкрадання 18 млн гривень: ексзаступнику голови Харківської ОДА оголосили підозру
    Харківська ОДА

    Чиновнику загрожує строк від 7 до 12 років позбавлення волі

    Прокуратура Харківської області повідомила про підозру колишньому заступнику голови Харківської обласної державної адміністрації (ОДА), який перебував на посаді з 2015 по 2019 роки.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

    Як зазначається, протягом 2014-2015 років під час реалізації державної програми з реконструкції очисних споруд, Харківська ОДА уклала договори з юридичною особою на реконструкцію очисних споруд Малоданилівської селищної ради на загальну суму понад 20 млн гривень.

    При виконанні вказаних робіт підприємство-підрядник з метою заволодіння державними коштами здійснило монтаж обладнання яке не відповідало технічним стандартам, та завищили вартість матеріалів у декілька сотень разів. Загальна сума збитків склала понад 18 млн гривень.

    Обвинувальний акт стосовно службових осіб підприємства-підрядника за фактом привласнення державних коштів у складі організованої злочинної групи за ч.5 ст.191 КК України направлено до суду.

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    Розкрадання 18 млн гривень: ексзаступнику голови Харківської ОДА оголосили підозру
    Розкрадання 18 млн гривень: ексзаступнику голови Харківської ОДА оголосили підозру
    Розкрадання 18 млн гривень: ексзаступнику голови Харківської ОДА оголосили підозру
    Розкрадання 18 млн гривень: ексзаступнику голови Харківської ОДА оголосили підозру
    Фото: Прес-служба прокуратури Харківської області

    Прокуратурою області встановлено, що до настання вказаних наслідків призвели злочинні дії директора Департаменту, який недбало поставився до покладених на нього обов'язків та погодив відповідну проектно-кошторисну документацію і прийняв виконані роботи.

    Наразі встановлюються інші службові особи, причетні до розкрадань бюджетних коштів.

    Відзначимо, що посаду заступника Харківської облдержадміністрації у 2015-2019 роках займав Євген Шахненко. До цього він був директором департаменту капітального будівництва Харківської ОДА.

    Харків прокуратура корупція в Україні
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