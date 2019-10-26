Розкрадання 18 млн гривень: ексзаступнику голови Харківської ОДА оголосили підозру



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Харківська ОДА

Чиновнику загрожує строк від 7 до 12 років позбавлення волі

Прокуратура Харківської області повідомила про підозру колишньому заступнику голови Харківської обласної державної адміністрації (ОДА), який перебував на посаді з 2015 по 2019 роки.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Як зазначається, протягом 2014-2015 років під час реалізації державної програми з реконструкції очисних споруд, Харківська ОДА уклала договори з юридичною особою на реконструкцію очисних споруд Малоданилівської селищної ради на загальну суму понад 20 млн гривень.

При виконанні вказаних робіт підприємство-підрядник з метою заволодіння державними коштами здійснило монтаж обладнання яке не відповідало технічним стандартам, та завищили вартість матеріалів у декілька сотень разів. Загальна сума збитків склала понад 18 млн гривень.

Обвинувальний акт стосовно службових осіб підприємства-підрядника за фактом привласнення державних коштів у складі організованої злочинної групи за ч.5 ст.191 КК України направлено до суду.

Прокуратурою області встановлено, що до настання вказаних наслідків призвели злочинні дії директора Департаменту, який недбало поставився до покладених на нього обов'язків та погодив відповідну проектно-кошторисну документацію і прийняв виконані роботи.

Наразі встановлюються інші службові особи, причетні до розкрадань бюджетних коштів.

Відзначимо, що посаду заступника Харківської облдержадміністрації у 2015-2019 роках займав Євген Шахненко. До цього він був директором департаменту капітального будівництва Харківської ОДА.