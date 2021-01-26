Розрив між Зеленським і Порошенком стрімко скоротився, у другому турі 55% на 45% – рейтинг КМІС

Петро Порошенко і Володимир Зеленський під час дебатів, весна 2019 року

З'явився свіжий президентський рейтинг

Якби вибори відбулися у другій половині січня, у другому турі знову опинилися Зеленський і Порошенко. Свіжі рейтинги оприлюднив КМІС.

Володимира Зеленського підтримали б 19,8% респондентів (серед тих, хто визначився з вибором). Петра Порошенка - 15,7% респондентів (серед тих, хто визначився із вибором). У грудні 2020 року рейтинг Зеленського складав близько 27%, тобто за місяць рейтинг Зеленського знизився приблизно на 7% - свідчать цифри КМІСу.

Петро Порошенко у грудні 2019 року мав рівень підтримки 13,7%, тобто за місяць він зріс на 2%. У другому турі за Зеленського готові проголосувати 55,2% серед тих, хто визначився.

Порівняно з виборами у 2019 році рейтинг Зеленського впав на 18%. Натомість Порошенко порівняно з 2019 роком наростив 20%, за нього готові проголосувати 44,8% респондентів.

Також нагаадаємо, що партія кума Путіна Віктора Медведчука «Опозиційна платформа – За життя» лідирує у симпатіях українців, а партія чинного президента Володимира Зеленського «Слуга народу». опустилася на четверту позицію рейтингу.

Дослідження проведене 22 січня 2021 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера; на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 1005 респондентів в усіх регіонах України, крім території, які тимчасово не контролюються владою України. Вибірка репрезентативна для дорослого населення України. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,1%.