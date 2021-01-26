  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Стало відомо, яку книгу «Слуги народу» подарували Зеленському на день народження

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Книгу &laquo;Україна&nbsp;&ndash; козацька держава&raquo;&nbsp;держава можна придбати за 100 тисяч гривень&nbsp; - Стало відомо, яку книгу «Слуги народу» подарували Зеленському на день народження
    Книгу «Україна – козацька держава» держава можна придбати за 100 тисяч гривень 
    Фото: Present House

    Вибором подарунка займався глава парламентської фракції Давид Арахамія

    Члени партії «Слуга народу» подарували президенту Володимиру Зеленському з нагоди його 43-го дня народження книгу «Україна – козацька держава». Про це пише видання «Бабель» з посиланням на кількох нардепів.

    Книгу президенту вручили під час засідання фракції 25 січня. Подарунком займався голова фракції Давид Арахамія.

    Водночас нардепи не знають, яке саме видання було придбано, адже вартість цієї книги варіюється. У мережі її можна придбати як за кілька тисяч гривень, так і «президентське видання» за 100 тис. грн і навіть 120 тис. грн.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Стало відомо, яку книгу «Слуги народу» подарували Зеленському на день народження
    Стало відомо, яку книгу «Слуги народу» подарували Зеленському на день народження
    Стало відомо, яку книгу «Слуги народу» подарували Зеленському на день народження
    Стало відомо, яку книгу «Слуги народу» подарували Зеленському на день народження

    «Україна – козацька держава» – це книга подарункового формату, випущена 2004 року. Її автором указано українського історика і мистецтвознавця Володимира Недяка. До книги увійшло понад 5000 фотографій різних культурних об'єктів українських козаків, які збирали в музеях і приватних колекціях низки країн.

    Як повідомлялося, 25 січня шостому президенту України Володимиру Зеленському сьогодні виповнилося 43 роки. У свій день народження він похизувався біцепсами.

    Читайте також: 
    Теги: історія книги депутат свята література Володимир Зеленський Україна Давид Арахамія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies