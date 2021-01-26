Стало відомо, яку книгу «Слуги народу» подарували Зеленському на день народження

Книгу «Україна – козацька держава» держава можна придбати за 100 тисяч гривень

Вибором подарунка займався глава парламентської фракції Давид Арахамія

Члени партії «Слуга народу» подарували президенту Володимиру Зеленському з нагоди його 43-го дня народження книгу «Україна – козацька держава». Про це пише видання «Бабель» з посиланням на кількох нардепів.

Книгу президенту вручили під час засідання фракції 25 січня. Подарунком займався голова фракції Давид Арахамія.



Водночас нардепи не знають, яке саме видання було придбано, адже вартість цієї книги варіюється. У мережі її можна придбати як за кілька тисяч гривень, так і «президентське видання» за 100 тис. грн і навіть 120 тис. грн.

«Україна – козацька держава» – це книга подарункового формату, випущена 2004 року. Її автором указано українського історика і мистецтвознавця Володимира Недяка. До книги увійшло понад 5000 фотографій різних культурних об'єктів українських козаків, які збирали в музеях і приватних колекціях низки країн.

Як повідомлялося, 25 січня шостому президенту України Володимиру Зеленському сьогодні виповнилося 43 роки. У свій день народження він похизувався біцепсами.

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