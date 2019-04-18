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    Розрив між Зеленським і Порошенком скорочується – опитування Центру Драгоманова

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    В Україні 21 квітня відбудеться другий тур виборів - Розрив між Зеленським і Порошенком скорочується – опитування Центру Драгоманова
    В Україні 21 квітня відбудеться другий тур виборів

    За даними дослідження Соціологічного Центру ім.Драгоманова, зі своїм вибором ще не визначилися близько 15% опитаних респондентів

    Серед виборців, які сказали, що йдуть на вибори і визначилися з вибором, 54% збираються проголосувати за Володимира Зеленського, а 44,1% – за Петра Порошенка. Такі дані оприлюднили на прес-конференції в Києві експерти Соціологічного Центру імені Михайла Драгоманова.

    При цьому, за даними дослідження, зі своїм вибором ще не визначилися близько 15% опитаних респондентів.  

    «Про цифри, які ми зараз озвучимо, потрібно чітко розуміти, що є категорія людей, які заявили, що вони точно йдуть на вибори. Таких виборців – 55,8%, тобто серед тієї кількості людей, які, сказали, що ми точно підемо на вибори, за Зеленського готові проголосувати 54%, за Порошенка готові голосувати 44,1%», – заявив політичний експерт Ростислав Балабан.

    Він додав: «Скоріше за все підуть – 17,6%. І ми розуміємо, що результати голосування дуже сильно будуть залежати від реальної активності... Тобто визначальними параметрами в ці останні дні агітаційної кампанії буде полягати реальна явка на голосування, вона може змінювати в певний спосіб, і друге – це безумовно дебати». 

    Опитування проведене з 12 квітня по 16 квітня. Опитано 1800 респондентів, що проживають в усіх областях України (окрім АР Крим та територій ОРДЛО). Похибка вибірки не перевищує 2,3%.

    Нагадаємо, в Україні 21 квітня відбудеться другий тур виборів, у який пройшли чинний президент Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.

    Відомо, що Зеленський стане гостем випуску політичного ток-шоу «Право на владу», яке вийде в ефір 18 квітня телеканалі «1+1».

    Під час шоу на каналі 11 квітня Зеленський та президент Петро Порошенко, який незаплановано прийшов у студію, посперечались у прямому ефірі через майбутні дебати. Після словесної перепалки шоумен кинув слухавку.

    16 квітня телеканал Коломойського подав до суду на Порошенка.

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    Джерело: 5 канал

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