Розрив між Зеленським і Порошенком скорочується – опитування Центру Драгоманова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Україні 21 квітня відбудеться другий тур виборів

За даними дослідження Соціологічного Центру ім.Драгоманова, зі своїм вибором ще не визначилися близько 15% опитаних респондентів

Серед виборців, які сказали, що йдуть на вибори і визначилися з вибором, 54% збираються проголосувати за Володимира Зеленського, а 44,1% – за Петра Порошенка. Такі дані оприлюднили на прес-конференції в Києві експерти Соціологічного Центру імені Михайла Драгоманова.

При цьому, за даними дослідження, зі своїм вибором ще не визначилися близько 15% опитаних респондентів.

«Про цифри, які ми зараз озвучимо, потрібно чітко розуміти, що є категорія людей, які заявили, що вони точно йдуть на вибори. Таких виборців – 55,8%, тобто серед тієї кількості людей, які, сказали, що ми точно підемо на вибори, за Зеленського готові проголосувати 54%, за Порошенка готові голосувати 44,1%», – заявив політичний експерт Ростислав Балабан.

Він додав: «Скоріше за все підуть – 17,6%. І ми розуміємо, що результати голосування дуже сильно будуть залежати від реальної активності... Тобто визначальними параметрами в ці останні дні агітаційної кампанії буде полягати реальна явка на голосування, вона може змінювати в певний спосіб, і друге – це безумовно дебати».

Опитування проведене з 12 квітня по 16 квітня. Опитано 1800 респондентів, що проживають в усіх областях України (окрім АР Крим та територій ОРДЛО). Похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, в Україні 21 квітня відбудеться другий тур виборів, у який пройшли чинний президент Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.

Відомо, що Зеленський стане гостем випуску політичного ток-шоу «Право на владу», яке вийде в ефір 18 квітня телеканалі «1+1».

Під час шоу на каналі 11 квітня Зеленський та президент Петро Порошенко, який незаплановано прийшов у студію, посперечались у прямому ефірі через майбутні дебати. Після словесної перепалки шоумен кинув слухавку.

16 квітня телеканал Коломойського подав до суду на Порошенка.

Читайте також статтю: Батл Порошенка і Зеленського на «1+1». Психологи назвали переможця

Джерело: 5 канал