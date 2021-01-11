Держлікслужба прокоментувала інформацію про нелегальне ввезення в Україну Covid-вакцин

Станом на 6 січня в Державному реєстрі лікарських засобів не було жодної інформації про реєстрацію вакцин від Covid-19, - Держлікслужба

У разі надходження інформації про нелегальне ввезення вакцини від коронавірусу, її невідкладно буде передано до правоохоронних органів

Державна служба з лікарських засобів і контролю за наркотиками не має інформації про нелегальне ввезення в Україну Covid-вакцин. Про це повідомили у пресслужбі з посиланням на главу служби Романа Ісаєнка.

«У разі надходження такої інформації її невідкладно буде передано до правоохоронних органів», ─ йдеться в офіційній відповіді Держлікслужби на запит агентства Інтерфакс-Україна.

У Держлікслужбі також уточнили, що станом на 6 січня в Державному реєстрі лікарських засобів не було жодної інформації про реєстрацію вакцин від Covid-19.

Нагадаємо, 6 січня стало відомо, що українські багатії таємно вакцинуються. Блогер оприлюднив інформацію про ціни й місце. Громадський діяч Назар Приходько повідомив, що українські ВІПи та політики таємно вакцинуються препаратом виробництва Pfizer-BioNtech у Києві. Також за інформацією бізнесмена Михаайла Бродського, партію вакцини Pfizer було таємно завезено в Україну чартерним бортом 29 або 30 грудня 2020 року. Він припустив, що вакцину, найімовірніше без розмитнення, пронесли через Зал офіційних делегацій, «прикриваючись паспортом якогось народного депутата».

Після цього повідомлення, яке швидко розповсюджується в соцмережі та ЗМІ, прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству охорони здоров'я та Міністерству внутрішніх справ перевірити інформацію про підпільну вакцинацію від коронавірусу.

Ввечері 6 січня президент Володимир Зеленський доручив правоохоронцям терміново перевірити інформацію про нібито ввезення в країну контрабандою вакцини від Covid-19.

Також 6 січня у столичній клініці підтвердили вакцинацію від коронавірусу віп-клієнтів. Зокрема, співробітниця клініки запевнила, що від клієнтів, які отримали щеплення, скарг не надходило, а вакцинованих було вже «дуже багато».

7 січня у Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю заперечили контрабанду чи таємне постачання вакцин від коронавірусу для «підпільної вакцинації» українських чиновників.

Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактом можливого ввезення в Україну ліків під виглядом вакцини від коронавірусу, повідомило інтернет-видання «Суспільне» з посиланням на власні джерела в СБУ.