Розслідування справи харківського ректора передали НАБУ

Захист Алімпієва неодноразово заявляв про порушення підслідності

Досудове розслідування кримінального провадження стосовно начальника Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба Андрія Алімпієва, якого підозрюють у розтраті бюджету, передали від військової прокуратури до НАБУ. Про це повідомив адвокат Алімпієва Максим Журавльов. «Кримінальне провадження передано на досудове



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Андрій Алімпієв у суді, 20 листопада 2017 року

Захист Алімпієва неодноразово заявляв про порушення підслідності

Досудове розслідування кримінального провадження стосовно начальника Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба Андрія Алімпієва, якого підозрюють у розтраті бюджету, передали від військової прокуратури до НАБУ.

Про це повідомив адвокат Алімпієва Максим Журавльов.

«Кримінальне провадження передано на досудове розслідування НАБУ. Ми відстоюємо ту саму позицію, що й раніше: генерал-майор Алімпієв вважає обвинувачення проти себе абсолютно необґрунтованими. Але ми раді, що справою більше не займається упереджена військова прокуратура Харківського гарнізону», – розповів Журавльов.

За його словами, захист неодноразово заявляв про порушення підслідності.

«Військова прокуратура від початку не мала права цього робити. Це підслідність НАБУ», – зазначив адвокат.

19 січня начальник Харківського національного університету Повітряних сил Збройних сил України Андрій Алімпієв вийшов із СІЗО, де перебував із середини листопада 2017 року.

Нагадаємо, Алімпієв підозрюється в розтраті бюджетних коштів при закупівлі палива, він був затриманий 17 листопада. За версією слідства, Алімпієв разом зі своїм заступником діяв в порушення законів «Про здійснення державних закупівель» та «Про державні закупівлі» на користь двох приватних підприємств, заподіявши збиток державі в розмірі 2 мільйонів 430 тисяч гривень.

20 листопада суд обрав Алімпієву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на термін 60 днів, до 17 січня, з можливістю внесення застави в розмірі 1,5 млн гривень.

Підозрюваний заявив, що у нього немає грошей на встановлену судом заставу. «Є така у нас особливість в державі, щоб прийти на інший рівень своєї кар'єри, треба обов'язково бути затриманим. (...) Ні-ні, грошей (на заставу), безумовно, немає», - зазначив Алімпієв. За його словами, справу сфабриковано.

Джерело: Інтерфакс-Україна