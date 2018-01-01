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    Розслідування справи харківського ректора передали НАБУ

    Захист Алімпієва неодноразово заявляв про порушення підслідності
    Досудове розслідування кримінального провадження стосовно начальника Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба Андрія Алімпієва, якого підозрюють у розтраті бюджету, передали від військової прокуратури до НАБУ. Про це повідомив адвокат Алімпієва Максим Журавльов. «Кримінальне провадження передано на досудове
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    <span>Андрій Алімпієв у суді, 20 листопада 2017 року</span>
    Андрій Алімпієв у суді, 20 листопада 2017 року

    Захист Алімпієва неодноразово заявляв про порушення підслідності

    Досудове розслідування кримінального провадження стосовно начальника Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба Андрія Алімпієва, якого підозрюють у розтраті бюджету, передали від військової прокуратури до НАБУ.

    Про це повідомив адвокат Алімпієва Максим Журавльов.

    «Кримінальне провадження передано на досудове розслідування НАБУ. Ми відстоюємо ту саму позицію, що й раніше: генерал-майор Алімпієв вважає обвинувачення проти себе абсолютно необґрунтованими. Але ми раді, що справою більше не займається упереджена військова прокуратура Харківського гарнізону», – розповів Журавльов.

    За його словами, захист неодноразово заявляв про порушення підслідності.

    «Військова прокуратура від початку не мала права цього робити. Це підслідність НАБУ», – зазначив адвокат.

    19 січня начальник Харківського національного університету Повітряних сил Збройних сил України Андрій Алімпієв вийшов із СІЗО, де перебував із середини листопада 2017 року.

    Нагадаємо, Алімпієв підозрюється в розтраті бюджетних коштів при закупівлі палива, він був затриманий 17 листопада. За версією слідства, Алімпієв разом зі своїм заступником діяв в порушення законів «Про здійснення державних закупівель» та «Про державні закупівлі» на користь двох приватних підприємств, заподіявши збиток державі в розмірі 2 мільйонів 430 тисяч гривень.

    20 листопада суд обрав Алімпієву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на термін 60 днів, до 17 січня, з можливістю внесення застави в розмірі 1,5 млн гривень.

    Підозрюваний заявив, що у нього немає грошей на встановлену судом заставу. «Є така у нас особливість в державі, щоб прийти на інший рівень своєї кар'єри, треба обов'язково бути затриманим. (...) Ні-ні, грошей (на заставу), безумовно, немає», - зазначив Алімпієв. За його словами, справу сфабриковано.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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