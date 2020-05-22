Масовий розстріл на Житомирщині. Перші висновки

Богдан Петренко Заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму

Богдан Петренко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Людей вбиває не холодна чи вогнепальна зброя, а алкоголь

Зловживанні алкоголем призвело до неконтрольованих дій з боку вбивці

По масовому розстрілу у Житомирщині. На жаль не маю свіжої статистики, але в 2012-2013 рр. в стані алкогольного сп'яніння здійснювалось в 5-7 разів більше убивств, ніж з корисливих мотивів. А в цілому - більше половини вбивств відбувається у стані сп'яніння.

Я до того, що в цьому контексті проблема була ні в забороні чи у легалізація зброї (як професійний мисливець підозрюваний швидше за все мав зареєстровану зброю і з неї здійснював злочин). Проблема була в зловживанні алкоголем, що призвело до неконтрольованих дій з боку вбивці. І в той час як ми ведемо дискусію про те, треба чи не треба легалізувати зброю (хоча насправді зброя давно легалізована, питання лише в короткостволах), людей вбиває зовсім інше. Не холодна чи вогнепальна зброя, а алкоголь.

До речі - тут випливає ще одне питання легалізації. Тільки тепер вже іншого. Алкоголь - це легалізований наркотик. Тобто, його законно можна вживати навіть під час дискусій про те треба чи не треба легалізувати медичний канабіс. До речі, за деякими даними, алкоголь несе більші загрози для оточення, ніж інші наркотики. Просто до наркоманів ставляться упереджено, а алкоголізм - це фактично частина культури. Тут би мав висновок, що треба заборонити алкоголь - але його не буде. я не прихильних зовнішніх заборон. Я - за внутрішні межі. Якщо в голові не буде ніяких меж, ніякі заборони не допоможуть. Вже проходили.

І, повертаючись до житомирського убивства. Якщо ми вже говоримо про легалізовану зброю як знаряддя злочину. Саме в контексті вживання алкоголю підозрюваним і його зареєстрованої зброї у мене виникає питання - чи мають службові особи, які видали відповідну медичну довідку, нести відповідальність. Але це риторичне питання. Ніхто нічого не нестиме. Корумпована система дозволів ефективна лише в одному - у захисті себе.

Джерело: блог Богдана Петренка

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