У Харкові суд скасував арешт керівника військового вишу

Суд задовольнив апеляційну скаргу захисника підозрюваного лише частково

Апеляційний суд Харківської області розглянув скаргу начальника Харківського національного університету Повітряних Сил ім. Кожедуба генерал-майора Андрія Алімпієва, якого підозрюють у розтраті, і скасував рішення слідчого судді про його арешт. Про це розповіла прес-секретар Апеляційного суду Харківської області Євгенія Бондаренко. «За



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Андрій Алімпієв у суді, 20 листопада 2017 року

Суд задовольнив апеляційну скаргу захисника підозрюваного лише частково

Апеляційний суд Харківської області розглянув скаргу начальника Харківського національного університету Повітряних Сил ім. Кожедуба генерал-майора Андрія Алімпієва, якого підозрюють у розтраті, і скасував рішення слідчого судді про його арешт.

Про це розповіла прес-секретар Апеляційного суду Харківської області Євгенія Бондаренко.

«За результатами розгляду апеляційної скарги Алімпієва колегія суддів постановила скасувати рішення слідчого судді Дзержинського райсуду Харкова від 15 січня про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки він вніс заставу в розмірі 1,5 млн грн», - зазначила Бондаренко.

Водночас, за її словами, суд задовольнив апеляційну скаргу захисника підозрюваного лише частково.

«Застосувати до підозрюваного Алімпієва запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1,5 млн грн з урахуванням внесеної раніше суми застави», - зазначили у суді.

19 січня начальник Харківського національного університету Повітряних сил Збройних сил України Андрій Алімпієв вийшов із СІЗО, де перебував із середини листопада 2017 року.

Нагадаємо, Алімпієв підозрюється в розтраті бюджетних коштів при закупівлі палива, він був затриманий 17 листопада. За версією слідства, Алімпієв разом зі своїм заступником діяв в порушення законів «Про здійснення державних закупівель» та «Про державні закупівлі» на користь двох приватних підприємств, заподіявши збиток державі в розмірі 2 мільйонів 430 тисяч гривень.

20 листопада суд обрав Алімпієву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на термін 60 днів, до 17 січня, з можливістю внесення застави в розмірі 1,5 млн гривень.

Підозрюваний заявив, що у нього немає грошей на встановлену судом заставу. «Є така у нас особливість в державі, щоб прийти на інший рівень своєї кар'єри, треба обов'язково бути затриманим. (...) Ні-ні, грошей (на заставу), безумовно, немає», - зазначив Алімпієв. За його словами, справу сфабриковано.

Джерело: Укрінформ