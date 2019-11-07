Окупанти залишаються на своїх позиціях біля Станиці Луганської - Порошенко



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П’ятий президент України, лідер політичної партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко 6 листопада здійснив поїздку на Схід України

Порошенко здійснив поїздку на Схід України та поспілкувався з військовими і місцевими жителями

П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що бойовики в зоні розведення військ біля Станиці Луганської залишаються на своїх позиціях зі зброєю, переодягнувшись у цивільне.

«Із мосту в Станиці Луганській видно позиції бойовиків. Хотів сам переконатися, що розведення відбулося не лише з українського боку. Однак після спілкування з військовими та місцевими жителями зрозумів - насправді на тому боці бойовики тільки переодяглися в цивільне й досі зі зброєю залишаються на позиціях», - написав він на своїй сторінці у Facebook за підсумками поїздки до зони розведення військ.

Порошенко наголосив, що продовжує обстоювати необхідність повного виведення російських військ з окупованих районів і відновлення контролю України над державним кордоном.

Напередодні п’ятий президент України, лідер політичної партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко здійснив поїздку на Схід, де, зокрема, провів зустріч з вихованцями Військового ліцею у Кремінній.

Як повідомлялося, розведення військ у районі населеного пункту Станиця Луганська в Луганській області завершилося наприкінці червня 2019 року. Це було підтверджено звітом спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

2 вересня президент України Володимир Зеленський оголосив про початок відбудови зруйнованого моста в Станиці Луганській, після того як було розібрано блокпост на не підконтрольній українським військовим частині переправи. Відновлення мосту є частиною міжнародних зобов'язань України для поліпшення гуманітарної ситуації на лінії розмежування. Згідно з графіком, міст буде відкрито до 27 листопада.

Також напередодні у штабі ООС заявили, що у Станиці Луганській завершили підготовчі роботи по відновленню моста.

Зазначимо, також на початку тижня з’явилось відео, як депутат російської Держдуми, голова партії «Родіна» Олексій Журавльов відвідав Золоте після розведення сил. Журавльов незаконно приїхав на позиції російсько-терористичних сил у Золотому, через непідконтрольну ділянку кордону з Росією, стверджуючи, що це в нього такий «робочий візит».