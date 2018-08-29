Розвідка Ірану прозвітувала про затримання десятків іноземних шпигунів



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При цьому міністр не уточнив, на розвідки яких країн працювали затримані

В Ірані в державних відомствах виявлені десятки іноземних шпигунів. Про це в ефірі іранського державного телебачення заявив міністр розвідки країни Махмуд Алаві.

Як повідомляє агентство Анадолу, Алаві повідомив, що співробітники іранської розвідки затримали десятки іноземних шпигунів, які проникли в державні структури Ірану.

При цьому міністр не уточнив, на розвідки яких країн працювали затримані.

За словами Алаві, високопоставлені чиновники в Ірані, які мають подвійне громадянство, звільнені зі своїх посад.

Раніше повідомлялося, що іранська правозахисниця Насрін Сотудех оголосила про початок голодування у в'язниці, де вона перебуває за звинуваченнями в антиурядовій діяльності.

Джерело: УНН