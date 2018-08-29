Розвідка Ірану прозвітувала про затримання десятків іноземних шпигунів
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При цьому міністр не уточнив, на розвідки яких країн працювали затримані
В Ірані в державних відомствах виявлені десятки іноземних шпигунів. Про це в ефірі іранського державного телебачення заявив міністр розвідки країни Махмуд Алаві.
Як повідомляє агентство Анадолу, Алаві повідомив, що співробітники іранської розвідки затримали десятки іноземних шпигунів, які проникли в державні структури Ірану.
При цьому міністр не уточнив, на розвідки яких країн працювали затримані.
За словами Алаві, високопоставлені чиновники в Ірані, які мають подвійне громадянство, звільнені зі своїх посад.
Раніше повідомлялося, що іранська правозахисниця Насрін Сотудех оголосила про початок голодування у в'язниці, де вона перебуває за звинуваченнями в антиурядовій діяльності.
Джерело: УНН