Розвідка палати представників США не знайшла доказів зв’язків Трампа з Росією

Після тривалого розслідування 27 квітня було оприлюднено доповідь

Комітет з розвідки Палати представників США не знайшов жодних доказів того, що кампанія Дональда Трампа під час виборів президента у 2016 році мала зв’язки з Росією. Про це йдеться у доповіді Комітету, 250 сторінок якої оприлюднили 27 квітня після тривалого розслідування, передає The New York Times. «Жодних доказів, що кампанія



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Після тривалого розслідування 27 квітня було оприлюднено доповідь

Комітет з розвідки Палати представників США не знайшов жодних доказів того, що кампанія Дональда Трампа під час виборів президента у 2016 році мала зв’язки з Росією.

Про це йдеться у доповіді Комітету, 250 сторінок якої оприлюднили 27 квітня після тривалого розслідування, передає The New York Times.

«Жодних доказів, що кампанія Трампа була у змові чи координувалася з Росією. Тотальне полювання на відьом! Цьому треба покласти край негайно!», - прокоментував доповідь президент США.

Демократи після оприлюднення звіту звинуватили республіканців у тому, що вони передчасно закрили розслідування цієї справи та не змогли його провести з суворою відповідністю до усіх належних правил.

Це розслідування було одним з кількох, яке проводить уряд США стосовно втручання Росії у вибори та можливих зв’язків Кремля з кампанією Дональда Трампа.

Розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера та Комітету розвідки Сенату продовжуються та можуть мати відмінні від висновків розвідки палати представників.

Нагадаємо, 16 лютого Сполучені Штати Америки висунули звинувачення 13 громадянам Росії щодо втручання у вибори президента США.

Усі обвинувачені є співробітниками «Агентства інтернет-досліджень» — «фабрикою тролів», співробітники якої пишуть платні коментарі на підтримку російської влади.

1 березня повідомлялося, що колишній очільник виборчого штабу Трампа, політтехнолог Пол Манафорт відмовився визнавати себе винним у справі про втручання Росії у вибори США в 2016 році.

Джерело: Громадське