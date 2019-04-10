Розвідка попередила канадців про загрозу кібератак під час виборів



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Дослідники стверджують, що проти канадців діятимуть тими самими методами, що й проти громадян інших розвинених демократій

Канадцям варто бути готовими до кібернетичного втручання з-за кордону під час парламентських виборів у жовтні цього року.

Про це йдеться у доповіді Канадського центру кібербезпеки.

«Ми вбачаємо дуже вірогідним, що канадські виборці стикнуться з певним іноземним кібернетичним втручанням, пов’язаним із парламентськими виборами 2019 року. Однак наразі малоймовірно, що це іноземне кібервтручання буде співмірним із російськими діями проти президентських виборів у США в 2016-му», – зазначається у доповіді.

Дослідники стверджують, що проти канадців діятимуть тими самими методами, що й проти громадян інших розвинених демократій.

«Іноземні супротивники намагалися вплинути на думки та рішення виборців, зосереджуючи увагу на суперечних соціальних та політичних питаннях, збільшуючи популярність однієї партії на противагу іншій або намагаючись змінити публічні заяви та погляди кандидата», – стверджується у документі.

Канадський центр кібербезпеки було створено минулого року для допомоги в боротьбі з кібернетичними викликами, що постають перед країною. Він почав роботу у рамках Центру безпеки комунікацій – канадської спецслужби, відповідальної за зовнішню радіоелектронну розвідку, захист урядових електронних інформаційних і комунікаційних мереж, а також криптографію.

Наступні парламентські вибори в Канаді відбудуться 21 жовтня.

Джерело: Укрінформ