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    Розвідка розповіла, як українські партизани наближають перемогу

    розвідники показали, як ліквідовують російських військових разом із партизанами - Розвідка розповіла, як українські партизани наближають перемогу
    розвідники показали, як ліквідовують російських військових разом із партизанами
    фото: ГУР МО

    Лише за березень вони разом із розвідниками провели кілька переможних операцій у Сумській та Чернігівській областях

    Наприкінці березня розвідники, разом з українськими «партизанами» та підрозділами ЗС України, взяли участь у звільненні низки населених пунктів в Сумській та Чернігівській областях. Про це повідомили у ГУР Міністерства оборони України.

    Розвідники та партизани влаштували кілька засідок, замінували автодороги й «зачистили» території з використанням БпЛА. Усе це призвело до того, що армія РФ втратила техніку та живу силу.

    А 25 березня на Сумщині в результаті організованих засідок та під час «зачищення» території розвідники та партизани знищили вогневу позицію противника його інженерну техніку та захопили три одиниці автомобільної техніки. Також вони взяли у полон 22 окупанти.

    28 березня у Сумській області українські партизани захопили ворожий танк Т-80 з боєкомплектом, який потім передали підрозділу місцевої ТрО.

    29 березня у Чернігівській області партизани замінували автодороги та організували засідку. У результаті знищили САУ «МСТА-С», БТР-80, паливозаправник противника, а такожліквідували 10 окупантів.

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    Розвідка розповіла, як українські партизани наближають перемогу
    Розвідка розповіла, як українські партизани наближають перемогу
    Розвідка розповіла, як українські партизани наближають перемогу
    Розвідка розповіла, як українські партизани наближають перемогу
    ГУР МО

    Нагадаємо, раніше «рейкові партизани» спричинили найбільшу аварію РЖД за останні роки.

    20 вагонів 8500-тонного вантажного поїзда зійшли з рейок, 14 з них перекинулись. Окрім того було пошкоджено 300 метрів залізничних шляхів і 3 прольоти контактних ліній.

    Теги: розвідка росія війна Україна
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    Розвідка розповіла, як українські партизани наближають перемогу