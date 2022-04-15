Розвідка розповіла, як українські партизани наближають перемогу

Лише за березень вони разом із розвідниками провели кілька переможних операцій у Сумській та Чернігівській областях

Наприкінці березня розвідники, разом з українськими «партизанами» та підрозділами ЗС України, взяли участь у звільненні низки населених пунктів в Сумській та Чернігівській областях. Про це повідомили у ГУР Міністерства оборони України.

Розвідники та партизани влаштували кілька засідок, замінували автодороги й «зачистили» території з використанням БпЛА. Усе це призвело до того, що армія РФ втратила техніку та живу силу.

А 25 березня на Сумщині в результаті організованих засідок та під час «зачищення» території розвідники та партизани знищили вогневу позицію противника його інженерну техніку та захопили три одиниці автомобільної техніки. Також вони взяли у полон 22 окупанти.

28 березня у Сумській області українські партизани захопили ворожий танк Т-80 з боєкомплектом, який потім передали підрозділу місцевої ТрО.

29 березня у Чернігівській області партизани замінували автодороги та організували засідку. У результаті знищили САУ «МСТА-С», БТР-80, паливозаправник противника, а такожліквідували 10 окупантів.

Нагадаємо, раніше «рейкові партизани» спричинили найбільшу аварію РЖД за останні роки.

20 вагонів 8500-тонного вантажного поїзда зійшли з рейок, 14 з них перекинулись. Окрім того було пошкоджено 300 метрів залізничних шляхів і 3 прольоти контактних ліній.