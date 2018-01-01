Розвідка США не виключає передчасних виборів в Україні

У доповіді, у частині, яка називається «Росія та Євразія» є розділ Україна

Україні загрожують внутрішні потрясіння, якими готова скористатись Росія, щоб підірвати нинішню прозахідну орієнтацію офіційного Києва. Ці фактори будуть загрожувати відновленню економіки України та потенційно зможуть привести до зміни в зовнішній політиці країни, котрі ще «більше розпалять напруженість між Росією і Заходом».



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У доповіді, у частині, яка називається «Росія та Євразія» є розділ Україна

Україні загрожують внутрішні потрясіння, якими готова скористатись Росія, щоб підірвати нинішню прозахідну орієнтацію офіційного Києва. Ці фактори будуть загрожувати відновленню економіки України та потенційно зможуть привести до зміни в зовнішній політиці країни, котрі ще «більше розпалять напруженість між Росією і Заходом».

Про це йдеться у письмовій доповіді директора національної розвідки США Дена Коутса «Оцінка глобальних загроз розвідувальними службами США».

Доповідь була надана ним комітету Сенату з питань розвідки, де 13 лютого пройшли слухання на тему глобальних загроз з якими стикаються США.

У доповіді, у частині, яка називається «Росія та Євразія» є розділ Україна. У розділі вказані основні чинники, які можуть вплинути на внутрішнє та зовнішньо-політичне становище держави.

Зазначається, що «лідери опозиції спробують скористатись незадоволенням населення, щоб послабити президента України Петра Порошенка та правлячу коаліцію напередодні виборів 2019-го року».

Також розвідка США попереджає, що Росія спробує скористатися внутрішніми потрясіннями в Україні, щоб підірвати нинішню прозахідну орієнтацію офіційного Києва.