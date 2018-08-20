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    Рубану продовжили арешт до 8 вересня

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    Володимир Рубан - Рубану продовжили арешт до 8 вересня
    Володимир Рубан

    Адвокат Рубана Валентин Рибін повідомив, що відбулося засідання суду

    Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід підозрюваному у підготовці терактів в Україні керівнику Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимиру Рубану до 8 вересня.

    Про це повідомив адвокат Рубана Валентин Рибін.

    «Відбулося засідання, під час якого сторони висловили свої аргументи, в результаті чого термін утримання під вартою Рубану продовжений до 8 вересня», - заявив адвокат.

    Нагадаємо, Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що під час слідства у справі Рубана і нардепа Надії Савченко, яке вже завершено, зібрано всі необхідні докази, які підтверджують версію про підготовку масштабного теракту в центрі Києва.

    Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Олександр Рувін заявив, що у разі здійснення теракту Савченко і Рубаном у Києві з використанням зброї могли постраждати мінімум 7-7,5 тисяч людей.

    Як відомо, 8 березня правоохоронці затримали Рубана під час його спроби потрапити в Україну з так званої «ДНР».

    Джерело: УНН

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