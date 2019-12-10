Міністр юстиції виліз з ногами на стіл (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр юстиції Денис Малюська показав, як треба працювати за столом

Чиновник видерся на стіл та прозвітував про підсумки роботи

Міністр юстиції Денис Малюська похвалився своїми досягненнями за 100 днів роботи, підкріпивши до посту фото, де він сидить з ногами на робочому столі в кабінеті. Фото Малюська опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Так, першим досягненням міністр назвав наведення порядку в Антирейдерській комісії. Також він відзначив введення процедурних засобів захисту від рейдерства.

Всього міністр назвав 22 досягнення Мін'юсту, зазначивши, що у команди є амбітні плани на майбутнє.

«А наші плани ще амбітніші. Вже найближчим часом ми викладемо всі ЄДР онлайн (готуйтеся до скачування терабайтів), представляємо онлайн-скаргу в пенітенціарній системі, представляємо онлайн-портал з інформацією про юридичне протистояння з РФ, забезпечимо продаж сетами активів через Prozorro і багато іншого», - написав він.

До слова, Мінюст заявив, що незабаром в Україні створять приватні СІЗО, які будуть схожі на готелі.

Читайте також: