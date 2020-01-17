Кабмін продовжує працювати у штатному режимі, - Милованов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тимофій Милованов підтримав прем`єрміністра: це рішення сильної командної людини, яка довіряє президенту

Тимофій Милованов підкреслив, що пишається роботою з президентом, прем'єрміністром та іншими міністрами

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявляє, що Кабінет міністрів працює у штатному режимі. Про це він повідомив у Facebook.

«Я підтримую прем'єрміністра. Це рішення сильної командної людини, яка довіряє президенту. Ми продовжуємо працювати в штатному режимі і чекаємо рішення Володимира Зеленського», - написав міністр.

Милованов додав, що пишається роботою з президентом, прем'єрміністром та іншими міністрами.

Зазначимо, що прем'єрміністр Олексій Гончарук подав заяву про відставку. При цьому прем'єр зазначив, що чинний склад Кабінету міністрів є командою порядних людей, проте багатьом групам впливу вигідно, щоб це мало інший вигляд.

Також Гончарук наголосив, що основним викликом є остаточне подолання корупції в державному секторі. За його словами, прояви корупції залишилися тільки на нижніх рівнях.

Раніше міністр розвитку економіки Тимофій Милованов заявив, що атака на прем`єрміністра Олексія Гончарука іде від тих, хто хоче поставити на його місце нечесну і більш лояльну людину.

До слова, п'ятий президент, лідер «Європейської солідарності», народний депутат Петро Порошенко заявив, що уряд Олексія Гончарука атакує один із олігархів та Росія.

У «Слузі народу» вважають оприлюднення записів проти Олексія Гончарука провокацією групи Ігоря Коломойського.

Нагадаємо, в мережу злили запис, зроблений, імовірно, ще у грудні в кабінеті голови уряду, де відбувалася нарада перед візитом до президента.

Згодом у мережі з’явився другий аудіозапис прослушки наради у прем'єра Олексія Гончарука 16 грудня. «Історія як Олексій Гончарук, Оксана Маркарова (міністр фінансів), Яків Смолій (голова НБУ), Катерина Рожкова (заступник голови НБУ), Юлія Ковалів (заступник голови Офіс президента) збиралися на нараду до «тупого президента« Зеленського», – йдеться у підписі до ролика.

Потім у мережі опублікували третю частину розмови нібито прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркарової і двох заступників глави Нацбанку Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба. У бесіді обговорювали ревальвацію гривні і економічну стратегію розвитку України.

Пресслужба Кабінету міністрів заявила, що не має інформації щодо справжності жодного аудіо чи відео запису, що розповсюджуються у мережі Інтернет.