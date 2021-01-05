Румунію накрила потужна повінь (фото)

Така ситуація типова для літнього періоду, але в січні повені такого масштабу – вперше

У деяких селах Румунії надзвичайна ситуація. У повіті Горж національна метеослужба оголосила відразу шість «червоних» рівнів небезпеки, пише місцеве видання Pandurul.



Вийшла з берегів річка Мотру, яко протікає між селами Калугарені та Оржесті.

Чeрез систему екстрених попереджень місцевих жителів просили евакуюватися. Про постраждалих інформації немає, водночас загинули домашні тварини. Лише за кілька годин випало понад 100 міліметрів опадів.

У вівторок, 5 січня, «червоний» та «помаранчевий» рівні небезпеки постійно змінювались один за одним. Така ситуація типова для літнього періоду, але в січні повені такого масштабу – вперше.

Національний інститут гідрології та управління водними ресурсами повідомив, що повінь продовжуватиметься в басейнах річки Мотру. На менших річках також будуть серйозні наслідки.

Також місцеві ЗМІ зазначають, що через зливи, які розмили схили, було зупинено рух поїздів біля міста Келіменешті. Поїзд зійшов із рейок, проте пострадалих не було.