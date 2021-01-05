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    Прогноз погоди на вівторок: в Україну прийде циклон Ахмет

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    <p>5 січня в Україні буде хмарно з проясненнями, подекуди дощі</p> - Прогноз погоди на вівторок: в Україну прийде циклон Ахмет

    5 січня в Україні буде хмарно з проясненнями, подекуди дощі

    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Із приходом циклону Ахмет в Україні дощитиме

    У вівторок, 5 січня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями через наближення циклону Ахмет, у західних областях, а також в окремих районах на півдні країни дощитиме.

    Про це повідомив Укргідрометцентр.

    Так, на заході України температура повітря становитиме вдень від +2 до +6 градусів, а вночі від +2 до +4 градусів. У північних і центральних областях температура повітря коливатиметься від +2 до +4 градусів удень і від -2 до +1 градуса вночі. На сході України стовпчик термометра покаже вдень від 0 до +4, а вночі від -2 до -4. У південних областях удень температура повітря коливатиметься від +6 до +8 градусів, а вночі від +1 до +5 градусів. 

    У столиці сьогодні опадів не очікується. Температура повітря становитиме вдень від +1 до +3 градусів, а вночі від -1 до + 1 градуса. 

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    Нагадаємо, у річках України очікується підвищення рівнів води.

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    Теги: прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна дощ
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