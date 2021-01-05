Прогноз погоди на вівторок: в Україну прийде циклон Ахмет

Із приходом циклону Ахмет в Україні дощитиме

У вівторок, 5 січня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями через наближення циклону Ахмет, у західних областях, а також в окремих районах на півдні країни дощитиме.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Так, на заході України температура повітря становитиме вдень від +2 до +6 градусів, а вночі від +2 до +4 градусів. У північних і центральних областях температура повітря коливатиметься від +2 до +4 градусів удень і від -2 до +1 градуса вночі. На сході України стовпчик термометра покаже вдень від 0 до +4, а вночі від -2 до -4. У південних областях удень температура повітря коливатиметься від +6 до +8 градусів, а вночі від +1 до +5 градусів.

У столиці сьогодні опадів не очікується. Температура повітря становитиме вдень від +1 до +3 градусів, а вночі від -1 до + 1 градуса.

Нагадаємо, у річках України очікується підвищення рівнів води.