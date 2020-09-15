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    У світі

    Румунія продовжила заборону на в'їзд іноземців ще на місяць

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    Під час дії режиму надзвичайної ситуації зобов'язані носити маски в громадських місцях і на вулицях протягом того часу, який встановила місцева влада кожного району - Румунія продовжила заборону на в'їзд іноземців ще на місяць
    Під час дії режиму надзвичайної ситуації зобов'язані носити маски в громадських місцях і на вулицях протягом того часу, який встановила місцева влада кожного району

    Режим надзвичайної ситуації діятиме до 15 жовтня

    Румунія продовжила заборону на в’їзд іноземних громадян ще на 30 діб, починаючи з 15 вересня. Про це повідомляє посольство України у Румунії у Facebook.

    «Згідно з рішенням уряду Румунії, з 15.09.2020 року продовжено на 30 діб дію режиму надзвичайної ситуації в рамках якого забороняється в’їзд іноземних громадян на територію Румунії», – йдеться у повідомленні посольства

    Зазначається, що громадяни Румунії під час дії режиму надзвичайної ситуації зобов'язані носити маски в громадських місцях і на вулицях протягом того часу, який встановила місцева влада кожного району.

    «Спортивні змагання можуть бути організовані без участі глядачів, а культурні заходи дозволені з дотриманням всіх карантинних правил. Приватні заходи в закритих приміщеннях дозволені тільки за участю не більше 20 осіб та з дотриманням правил фізичної дистанції. На відкритих просторах дозволені збори не більше 50 осіб, які зобов'язані дотримуватися правил дистанціювання», – йдеться у повідомленні.

    У посольстві інформують, що уряд Румунії дозволив проведення політичних демонстрацій за участі не більше 100 осіб за дотримання необхідних правил.

    Нагадаємо, у світі станом на ранок 15 вересня коронавірус зареєстровано майже у 29,5 мільйона людей. З початку пандемії від цієї інфекції померло 932 746 осіб, одужали 21 280 193 особи.

    У першу четвірку за кількістю інфікованих входять США (6 749 289), Індія (4 930 236), Бразилія (4 349 544) та РФ (1 068 320).

    США місцева влада Румунія Індія посольство Бразилія уряд влада коронавірус
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