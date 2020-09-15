Румунія продовжила заборону на в'їзд іноземців ще на місяць



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Під час дії режиму надзвичайної ситуації зобов'язані носити маски в громадських місцях і на вулицях протягом того часу, який встановила місцева влада кожного району

Режим надзвичайної ситуації діятиме до 15 жовтня

Румунія продовжила заборону на в’їзд іноземних громадян ще на 30 діб, починаючи з 15 вересня. Про це повідомляє посольство України у Румунії у Facebook.

«Згідно з рішенням уряду Румунії, з 15.09.2020 року продовжено на 30 діб дію режиму надзвичайної ситуації в рамках якого забороняється в’їзд іноземних громадян на територію Румунії», – йдеться у повідомленні посольства

Зазначається, що громадяни Румунії під час дії режиму надзвичайної ситуації зобов'язані носити маски в громадських місцях і на вулицях протягом того часу, який встановила місцева влада кожного району.

«Спортивні змагання можуть бути організовані без участі глядачів, а культурні заходи дозволені з дотриманням всіх карантинних правил. Приватні заходи в закритих приміщеннях дозволені тільки за участю не більше 20 осіб та з дотриманням правил фізичної дистанції. На відкритих просторах дозволені збори не більше 50 осіб, які зобов'язані дотримуватися правил дистанціювання», – йдеться у повідомленні.

У посольстві інформують, що уряд Румунії дозволив проведення політичних демонстрацій за участі не більше 100 осіб за дотримання необхідних правил.

Нагадаємо, у світі станом на ранок 15 вересня коронавірус зареєстровано майже у 29,5 мільйона людей. З початку пандемії від цієї інфекції померло 932 746 осіб, одужали 21 280 193 особи.

У першу четвірку за кількістю інфікованих входять США (6 749 289), Індія (4 930 236), Бразилія (4 349 544) та РФ (1 068 320).