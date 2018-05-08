Руслана представить новий хіт на «Євробаченні-2018»

Руслана готує дует з всесвітньо відомим українським музикантом, ім’я якого буде оголошено 11 травня

Українська співачка, переможниця «Євробачення-2004» Руслана виступить з живим шоу на головній площі Лісабону в день фіналу «Євробачення-2018». Концерт відбудеться в суботу, 12 травня, о 18:00 за місцевим часом просто неба на сцені головної фанзони конкурсу (Eurovision Village) на легендарній площі Праса-ду-Комерсіу в центрі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Руслана виступить на Євробаченні 2018 в Лісабоні

Руслана готує дует з всесвітньо відомим українським музикантом, ім’я якого буде оголошено 11 травня

Українська співачка, переможниця «Євробачення-2004» Руслана виступить з живим шоу на головній площі Лісабону в день фіналу «Євробачення-2018».

Концерт відбудеться в суботу, 12 травня, о 18:00 за місцевим часом просто неба на сцені головної фанзони конкурсу (Eurovision Village) на легендарній площі Праса-ду-Комерсіу в центрі португальської столиці.

«Для Лісабону Руслана приготувала сучасну програму з використанням екзотичних інструментів, живого рок-шоу, авторською інтерпретацією древніх ритуалів, унікальної вокальної та танцювальної манери», - йдеться у повідомленні.

У своєму новому шоу співачка звернеться до прихильників конкурсу з важливим меседжем – необхідності переходу до відновлюваних джерел енергії: «Євробачення має величезну аудиторію та вплив. Його місією може стати популяризація в світі прогресивних цінностей. Відновлювані джерела енергії – це чиста енергія стихій, енергія зцілення для планети і людства, енергія миру».

Крім того, спеціально для виступу в рамках «Євробачення-2018» Руслана готує дует з всесвітньо відомим українським музикантом, ім’я якого буде оголошено 11 травня.

Перший півфінал музичного конкурсу «Євробачення-2018» відбудеться в Лісабоні (Португалія) 8 травня, другий півфінал - 10 травня, а фінал - 12 травня. Представник України Melovin виступить у другому півфіналі.

Як відомо, російська делегація перед відкриттям пісенного конкурсу «Євробачення-2018» у Лісабоні (Португалія) провела акцію «Безсмертний полк», учасники якої несли, зокрема,прапори «ЛНР» і «ДНР».

Нагадаємо, у неділю, 6 травня, у Лісабоні пройшла церемонія відкриття «Євробачення».

Співак Melovin у другому півфіналі «Євробачення» виконає пісню Under the Ladder.

Перший півфінал відбудеться 8 травня, другий – 10 травня. Фінал конкурсу пройде 12 травня. У конкурсі беруть участь представники 43 країн.

Після «Євробачення» Melovin виступить на одній сцені з Джоном Ньюменом.

До слова, у мережі розкритикували номер росіянки Самойлової на «Євробаченні».