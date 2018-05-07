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    Російська делегація на «Євробаченні» несла прапори «Л/ДНР» вулицями Лісабона

    Делегація РФ у Португалії провела акцію «Безсмертний полк»
    Російська делегація перед відкриттям пісенного конкурсу «Євробачення-2018» у Лісабоні (Португалія) провела акцію «Безсмертний полк», учасники якої несли, зокрема,прапори «ЛНР» і «ДНР». Про це «Громадському радіо» повідомив голова Спілки українців у Португалії Павло
    • Сьогодні, 06:26
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    Учасники пропагандистської акції у Лісабоні
    Фото: Громадське радіо
    Учасники пропагандистської акції у Лісабоні

    Делегація РФ у Португалії провела акцію «Безсмертний полк»

    Російська делегація перед відкриттям пісенного конкурсу «Євробачення-2018» у Лісабоні (Португалія) провела акцію «Безсмертний полк», учасники якої несли, зокрема,прапори «ЛНР» і «ДНР».

    Про це «Громадському радіо» повідомив голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха, який спостерігав за акцією.

    Зазначається, що учасники акції, окрім портретів нібито своїх родичів, які брали участь у Другій світовій війні, несли також прапори РФ, України, Білорусі та Грузії.

    Українці, які живуть у Лісабоні, пішли на акцію у футболках зі зневажливими написами на адресу президента Росії Володимира Путіна.

    «Ми пішли на акцію, аби зафіксувати, хто там є, яку використовує символіку і хто є організатором акції. На площі поруч з російськими прапорами були прапори «ДНР» і «ЛНР», - розповів Садоха.

    «У деяких учасників акції з прапорами України ми питали, чи дійсно вони є українцями. Вони сказали, що ні. Були також прапори Грузії. Були прапори інших країн, але люди, які їх несли, навряд чи були представниками тих країн», - додав він.

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    За оцінками голова Спілки українців, в акції взяли участь щонайменше 300 учасників. Серед учасників акції були португальські організації лівого спрямування.

    Нагадаємо, у неділю, 6 травня, у Лісабоні пройшла церемонія відкриття «Євробачення».

    До слова, у мережі розкритикували номер росіянки Самойлової на «Євробаченні».

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