Російська делегація на «Євробаченні» несла прапори «Л/ДНР» вулицями Лісабона

Делегація РФ у Португалії провела акцію «Безсмертний полк»

Російська делегація перед відкриттям пісенного конкурсу «Євробачення-2018» у Лісабоні (Португалія) провела акцію «Безсмертний полк», учасники якої несли, зокрема,прапори «ЛНР» і «ДНР». Про це «Громадському радіо» повідомив голова Спілки українців у Португалії Павло



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Фото: Громадське радіо Учасники пропагандистської акції у Лісабоні

Делегація РФ у Португалії провела акцію «Безсмертний полк»

Російська делегація перед відкриттям пісенного конкурсу «Євробачення-2018» у Лісабоні (Португалія) провела акцію «Безсмертний полк», учасники якої несли, зокрема,прапори «ЛНР» і «ДНР».

Про це «Громадському радіо» повідомив голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха, який спостерігав за акцією.

Зазначається, що учасники акції, окрім портретів нібито своїх родичів, які брали участь у Другій світовій війні, несли також прапори РФ, України, Білорусі та Грузії.

Українці, які живуть у Лісабоні, пішли на акцію у футболках зі зневажливими написами на адресу президента Росії Володимира Путіна.

«Ми пішли на акцію, аби зафіксувати, хто там є, яку використовує символіку і хто є організатором акції. На площі поруч з російськими прапорами були прапори «ДНР» і «ЛНР», - розповів Садоха.

«У деяких учасників акції з прапорами України ми питали, чи дійсно вони є українцями. Вони сказали, що ні. Були також прапори Грузії. Були прапори інших країн, але люди, які їх несли, навряд чи були представниками тих країн», - додав він.

За оцінками голова Спілки українців, в акції взяли участь щонайменше 300 учасників. Серед учасників акції були португальські організації лівого спрямування.

Нагадаємо, у неділю, 6 травня, у Лісабоні пройшла церемонія відкриття «Євробачення».

До слова, у мережі розкритикували номер росіянки Самойлової на «Євробаченні».

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