У мережі розкритикували номер росіянки Самойлової на «Євробаченні»

Частині глядачів не сподобалася не тільки постановка номера, але і сам спів артистки

У мережі жорстко розкритикували співачку Юлію Самойлову, яка представлятиме Росію на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2018». Розгромні коментарі з'явилися під відео з першої репетиції представниці РФ у Лісабоні, опублікованому на офіційному YouTube-каналі конкурсу. Зазначимо, що Росія вирішила здивувати глядачів



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Фото: «Тасс» Співачка Юлія Самойлова

Частині глядачів не сподобалася не тільки постановка номера, але і сам спів артистки

У мережі жорстко розкритикували співачку Юлію Самойлову, яка представлятиме Росію на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2018».

Розгромні коментарі з'явилися під відео з першої репетиції представниці РФ у Лісабоні, опублікованому на офіційному YouTube-каналі конкурсу.

Зазначимо, що Росія вирішила здивувати глядачів постановкою номера. Самойлова, яка має першу групу інвалідності, буде сидіти на вершині гори, на яку будуть йти світлові проекції. При цьому глядачі не зможуть побачити, що сидить вона в інвалідному візку. Це нібито зроблено для того, щоб не спекулювати станом її здоров'я.

Однак частині глядачів не сподобалася не тільки постановка номера, але і сам спів артистки.

Користувачі мережі вважають, що навіть скандальна зірка «Дому-2» Оля Бузова виступила б краще, ніж Самойлова. Крім того, у мережі зазначили, що танці на тлі людини з інвалідністю є некоректними.

Нагадаємо, у неділю, 6 травня, у Лісабоні пройшла церемонія відкриття «Євробачення».

До слова, після «Євробачення» Melovin виступить на одній сцені з Джоном Ньюменом.

Джерело: Обозреватель