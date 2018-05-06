У Лісабоні проходить церемонія відкриття Євробачення (трансляція)
- Сьогодні, 19:59
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Україну на конкурсі представляє співак Melovin
У Лісабоні (Португалія) проходить церемонія відкриття пісенного конкурсу «Євробачення». Учасники конкурсу крокують «червоною» доріжкою синього кольору. Їх зустрічають четверо ведучих.
Україну на конкурсі представляє співак Melovin. У другому півфіналі «Євробачення» він виконає пісню Under the Ladder.
Перший півфінал відбудеться 8 травня, другий – 10 травня. Фінал конкурсу пройде 12 травня. У конкурсі беруть участь представники 43 країн.
Нагадаємо, після «Євробачення» Melovin виступить на одній сцені з Джоном Ньюменом.