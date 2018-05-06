У Лісабоні проходить церемонія відкриття Євробачення (трансляція)

Україну на конкурсі представляє співак Melovin

У Лісабоні (Португалія) проходить церемонія відкриття пісенного конкурсу «Євробачення». Учасники конкурсу крокують «червоною» доріжкою синього кольору. Їх зустрічають четверо ведучих. Україну на конкурсі представляє співак Melovin. У другому півфіналі «Євробачення» він виконає пісню Under the Ladder. Перший