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    У Лісабоні проходить церемонія відкриття Євробачення (трансляція)

    Україну на конкурсі представляє співак Melovin
    У Лісабоні (Португалія) проходить церемонія відкриття пісенного конкурсу «Євробачення». Учасники конкурсу крокують «червоною» доріжкою синього кольору. Їх зустрічають четверо ведучих. Україну на конкурсі представляє співак Melovin. У другому півфіналі «Євробачення» він виконає пісню Under the Ladder. Перший
    • Сьогодні, 19:59
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    Україну на конкурсі представляє співак Melovin

    У Лісабоні (Португалія) проходить церемонія відкриття пісенного конкурсу «Євробачення». Учасники конкурсу крокують «червоною» доріжкою синього кольору. Їх зустрічають четверо ведучих.

    Україну на конкурсі представляє співак Melovin. У другому півфіналі «Євробачення» він виконає пісню Under the Ladder.

    Перший півфінал відбудеться 8 травня, другий – 10 травня. Фінал конкурсу пройде 12 травня. У конкурсі беруть участь представники 43 країн.

    Нагадаємо, після «Євробачення» Melovin виступить на одній сцені з Джоном Ньюменом.

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