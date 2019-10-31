Рябошапка: переатестацію успішно пройшли близько 75% прокурорів



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Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка

Наступний етап переатестації буде 6-8 листопада

Переатестацію успішно пройшли близько 75% прокурорів. Про це телеканалу «112 Україна» повідомив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

«Ми рухаємся вперед, десь приблизно 75-76% (прокурорів, - ред.) пройшли успішно тестування. Там частина не прийшли на тестування, частина відмовилась проходити тестування, як Горбатюк, наприклад, і частина, власне, не здали», - сказав Рябошапка.

Як повідомляється, наступний етап буде 6-8 листопада (загальні здібності).

«Ми поставили достатньо посередній бал для того, щоб прокурори могли пройти. І самий важливий етап, це перевірка на доброчесність, - це початок грудня. Ну, оновлення триває. Жодного фаворита там чи когось, хто не йде на атестацію, такого немає. Навіть ті, хто був призначений вже мною на адміністративні посади, всі йдуть на переатестацію», - додав генпрокурор.

До слова, колишній керівник Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк в інтерв’ю «Главкому» заявив, що закон про реформування органів прокуратури містить мінімум 50 випадків порушення Конституції.

Як писав «Главком», Рябошапка проводить реформу прокуратури, яка викликала обурення прокурорів. Зокрема їх непокоять умови атестації, де прокурорам, «як вівцям» (так сказано у зверненні), запропоновано погодитися зі звільненням, а також з тим, що при цьому стосовно них кадровими комісіями буде використана якась інформація з анонімних джерел, яка не потребує офіційного підтвердження.

Претензії є й до самих тестів, які начебто не враховують спеціалізацію юристів.

19 вересня Рада створила Офіс генерального прокурора.

Всі прокурори Генпрокуратури для призначення до Офісу генпрокурора зобов'язані пройти переатестацію.