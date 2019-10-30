У нас всі генпрокурори були кумами президентів. Звільнений Горбатюк прокоментував зв'язок Зеленського і Рябошапки



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Сергій Горбатюк: Руслан Рябошапка представляє або політичну силу Володимира Зеленського, або безпосередньо самого президента Колаж: Главком

«Такій людині (куму – ред.) дуже складно відмовити президенту, якщо взагалі можливо», - вважає звільнений прокурор

Колишній керівник Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк переконаний: якщо будь-якого юриста, який має підстави зайняти місце генпрокурора, пов’язує з діючою владою щось, крім професійної співпраці, то така особа не повинна бути генпрокурором. Про це він заявив в інтерв’ю «Главкому», коментуючи питання, що мав на увазі Володимир Зеленський, коли в телефонній розмові з Трампом сказав, що новий генпрокурор Руслан Рябошанка – на 100% його людина.

«Певно що сказав, те й мав. Це відомо з попередньої роботи (нового генпрокурора, - «Главком») в Офісі президента. Рябошапка представляє або його політичну силу, або безпосередньо самого президента. У нас же всі куми (президентів, – «Главком») – кум Ярема, кум Шокін, кум Луценко і т.д. До того був кум Пшонка», - зазначив Горбатюк.

І додав: «Ми бачимо чим все це закінчується. Такій людині дуже складно відмовити президенту у прийнятті якихось рішень, якщо взагалі можливо. І навіть якщо він буде дуже принциповим і безстороннім, то все рівно в суспільстві будуть сумніви. Все одно буде підозра, що він провів незаконне рішення.

Горбатюк пригадав, що один з колишніх генпрокурорів США обіймав посаду впродовж каденцій двох президентів, але за всі роки служби зустрічався з главою держави лише двічі. Та й то – лише на офіційних заходах.

«Все, що пов’язано з призначенням генпрокурора, повинно свідчити, що Генпрокуратура – незалежний орган», - резюмував Сергій Грбатюк.

Як писав «Главком», генпрокурор Руслан Рябошапка проводить реформу прокуратури, яка викликала обурення прокурорів. Зокрема їх непокоять умови атестації, де прокурорам, «як вівцям» (так сказано у зверненні), запропоновано погодитися зі звільненням, а також з тим, що при цьому стосовно них кадровими комісіями буде використана якась інформація з анонімних джерел, яка не потребує офіційного підтвердження.

19 вересня Рада створила Офіс генерального прокурора.

Всі прокурори Генпрокуратури для призначення до Офісу генпрокурора зобов'язані пройти переатестацію.

23 жовтня Генеральна прокуратура звільнила начальника управління спецрозслідування Сергія Горбатюка. У той же день Горбатюк заявив, що має намір оскаржити своє звільнення і подати заяву до правоохоронних органів на генпрокурора Руслана Рябошапку.

Згодом у Генеральній прокуратурі пояснили звільнення Горбатюка тим, що очолюване ним управління буде реорганізовано. «Горбатюка звільнено на підставі п.9 ч.1 ст.51 закону України «Про прокуратуру» (прокурор звільняється з посади в разі: 9) ліквідації або реорганізації органу прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду, або в разі скорочення кількості прокурорів органу, – «Главком»)», - зазначили у відомстві.