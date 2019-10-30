Горбатюк тепер може не працювати. Звільнений прокурор похвалився отриманою компенсацією



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Сергій Горбатюк про отриману компенсацію: Жити поки є на що Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Скандально звільнений прокурор мав майже 500 днів невикористаної відпустки

Колишній керівник Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк в інтерв’ю «Главкому» розказав, що при звільненні отримав значну суму компенсації за 472 дні невикористаної відпустки, а значить, якийсь час тепер він може дозволити собі не працювати. Про це Горбатюк розказав, відповідаючи на питання про свої подальші плани і про те, чи залишається ще у нього бажання продовжувати розслідування тих справ, які він вів усі ці роки.

«Звичайно, треба реагувати на порушення законодавства при проведенні атестації (прокурорів, - «Главком), звільнення... Будуть, відповідно, позови до суду і заяви про злочини до правоохоронних органів. Друге: я збираюся надалі доносити до суспільства недоліки і шкоду прокуратурі від цієї реформи. Шкоду конкретним справам і людям слідчим та прокурорам, які професійно та чесно виконували свої обов’язки», - зазначив Горбатюк.

«Жити поки є на що. Але серце болить від того, що вони (керівництво Генпрокуратури, - «Главком») роблять з прокуратурою. Хоча зовсім не складно зробити її дієвим органом із захисту прав людини та інтересів держави», - резюмував Сергій Горбатюк.

Як повідомлялось, 23 жовтня Генеральна прокуратура звільнила начальника управління спецрозслідування Сергія Горбатюка. У той же день Горбатюк заявив, що має намір оскаржити своє звільнення і подати заяву до правоохоронних органів на генпрокурора Руслана Рябошапку.

Згодом у Генеральній прокуратурі пояснили звільнення Горбатюка тим, що очолюване ним управління буде реорганізовано. «Горбатюка звільнено на підставі п.9 ч.1 ст.51 закону України «Про прокуратуру» (прокурор звільняється з посади в разі: 9) ліквідації або реорганізації органу прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду, або в разі скорочення кількості прокурорів органу, – «Главком»)», - зазначили у відомстві.

Раніше повідомлялося, що Горбатюка не допустили до атестації, яка проводиться в рамках реформування відомства.

Горбатюк відмовився проходити переатестацію в запропонованому генпрокурором Русланом Рябошапкою порядку. За словами Горбатюка, цей порядок містить низку порушень.

Як писав «Главком», Рябошапка проводить реформу прокуратури, яка викликала обурення прокурорів. Зокрема їх непокоять умови атестації, де прокурорам, «як вівцям» (так сказано у зверненні), запропоновано погодитися зі звільненням, а також з тим, що при цьому стосовно них кадровими комісіями буде використана якась інформація з анонімних джерел, яка не потребує офіційного підтвердження.

Претензії є й до самих тестів, які начебто не враховують спеціалізацію юристів.

19 вересня Рада створила Офіс генерального прокурора.

Всі прокурори Генпрокуратури для призначення до Офісу генпрокурора зобов'язані пройти переатестацію.