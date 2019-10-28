Горбатюк: Закон про реформування органів прокуратури містить мінімум 50 випадків порушення Конституції



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Сергій Горбатюк переконаний, що абсолютно необхідною умовою якісної реформи правоохоронного органу є дотримання Конституції Фото: Главком

Екс-керівник Управління спецрозслідувань Генпрокуратури вважає, що найбільше порушень стосуються позбавлення прокурорів будь-яких соціальних та трудових гарантій

Закон про реформування органів прокуратури містить щонайменше 50 випадків порушення Конституції. Про це заявив колишній керівник Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк в інтерв’ю «Главкому».

Горбатюк зазначив, що в першу чергу це стосується позбавлення прокурорів будь-яких соціальних та трудових гарантій.

«У прокуратурі є недоброчесні і їх треба виявляти, але не у спосіб нищеннях прав всіх прокурорів, використовуючи термінологію, що тут всі корупціонери. Порушників закону треба виявляти і звільняти в такий спосіб, що він не міг відновитися і інші знали, що покарання невідворотне», - наголосив він.

Горбатюк переконаний, що абсолютно необхідною умовою якісної реформи правоохоронного органу є дотримання Конституції. «Тут нічого складного немає, але їм чомусь так не хочеться. Це вже закладає можливості для невизнання і скасування всього цього процесу через суд – якщо не через український, то через європейський суд з прав людини», - зазначив він.

На думку екс-керівника Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури, кількість порушень Конституції та іншого законодавства величезна. «Але серед іншого вони додумались до того, що тепер прокурора можна звільняти, коли той перебуває на лікарняному, у відпустці, у відрядженні чи за доглядом за дитиною. Абсолютна нісенітниця», - резюмував Сергій Горбатюк.

Як повідомлялось, 23 жовтня Генеральна прокуратура звільнила начальника управління спецрозслідування Сергія Горбатюка. У той же день Горбатюк заявив, що має намір оскаржити своє звільнення і подати заяву до правоохоронних органів на генпрокурора Руслана Рябошапку.

Згодом у Генеральній прокуратурі пояснили звільнення Горбатюка тим, що очолюване ним управління буде реорганізовано. «Горбатюка звільнено на підставі п.9 ч.1 ст.51 закону України «Про прокуратуру» (прокурор звільняється з посади в разі: 9) ліквідації або реорганізації органу прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду, або в разі скорочення кількості прокурорів органу, – «Главком»)», - зазначили у відомстві.

Раніше повідомлялося, що Горбатюка не допустили до атестації, яка проводиться в рамках реформування відомства.

Горбатюк відмовився проходити переатестацію в запропонованому генпрокурором Русланом Рябошапкою порядку. За словами Горбатюка, цей порядок містить низку порушень.

Як писав «Главком», Рябошапка проводить реформу прокуратури, яка викликала обурення прокурорів. Зокрема їх непокоять умови атестації, де прокурорам, «як вівцям» (так сказано у зверненні), запропоновано погодитися зі звільненням, а також з тим, що при цьому стосовно них кадровими комісіями буде використана якась інформація з анонімних джерел, яка не потребує офіційного підтвердження.

Претензії є й до самих тестів, які начебто не враховують спеціалізацію юристів.

19 вересня Рада створила Офіс генерального прокурора.

Всі прокурори Генпрокуратури для призначення до Офісу генпрокурора зобов'язані пройти переатестацію.