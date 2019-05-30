Ряд корпорацій США відкинули бойкот Петербурзького міжнародного економічного форуму



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В свою чергу посол США в РФ Джон Хантсман виключив свою участь в ПМЕФ через арешт Майкла Калві

Частина американських корпорацій має намір взяти участь в роботі Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ).

Про це пише видання РБК.

Раніше видання The Financial Times повідомляло про те, що американські бізнесмени і чиновники будуть бойкотувати ПМЕФ через арешт в РФ американського бізнесмена Майкла Калві.

Проте такі компанії, як ExxonMobil, Boeing, GM, Procter & Gamble, Cargill, Cushman & Wakefield, The Coca Cola company мають намір взяти участь в роботі міжнародного економічного форуму.

Також Американська торгова палата в РФ має намір в рамках ПМЕФ провести круглий стіл «Бізнес-діалог Росія-США».

Проте посол США в РФ Джон Хантсман виключив свою участь в ПМЕФ через арешт Майкла Калві.

Нагадаємо, в лютому у Москві за підозрою в шахрайстві був затриманий засновник інвестиційної компанії Baring Vostok, громадянин США Майкл Калві.