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    Ryanair проводить розпродаж квитків на новий рейс Київ-Дублін

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    <p>Рейси Ryanair будуть здійснюватись двічі на тиждень -&nbsp; щочетверга&nbsp;і щонеділі</p> - Ryanair проводить розпродаж квитків на новий рейс Київ-Дублін

    Рейси Ryanair будуть здійснюватись двічі на тиждень -  щочетверга і щонеділі

    Розпродаж квитків зі знижкою до 20% триватиме до 4 травня включно

    Ірландська авіакомпанія Ryanair з 2 травня розпочала виконувати прямі рейси за маршрутом Київ-Дублін.

    На честь відкриття нового напрямку Ryanair відкрила розпродаж 1 000 000 квитків зі знижкою до 20%. 

    Розпродаж триватиме до 4 травня включно і діє на рейси від травня 2019 року до березня 2020 року.

    Керівний директор аеропорту «Дублін» Вінсент Харрісон зазначив, що новий маршрут «буде стимулювати розвиток торговельних зв'язків і туризму між Ірландією та Україною».

    «У мене немає сумнівів, що він стане популярним в обох напрямках», - сказав він.

    Рейси будуть здійснюватись двічі на тиждень -  щочетверга і щонеділі.

    Нагадаємо, найбільша в Європі лоукост-авіакомпанія Ryanair з жовтня відкриє новий напрямок з Одеси до польського Гданська.

    Раніше повідомлялося, що Ryanair літатиме з Одеси до Кракова, Катовіце, Вроцлава й Берліна.

    Джерело: ТСН

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