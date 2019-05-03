Ryanair проводить розпродаж квитків на новий рейс Київ-Дублін



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Рейси Ryanair будуть здійснюватись двічі на тиждень - щочетверга і щонеділі

Розпродаж квитків зі знижкою до 20% триватиме до 4 травня включно

Ірландська авіакомпанія Ryanair з 2 травня розпочала виконувати прямі рейси за маршрутом Київ-Дублін.

На честь відкриття нового напрямку Ryanair відкрила розпродаж 1 000 000 квитків зі знижкою до 20%.

Розпродаж триватиме до 4 травня включно і діє на рейси від травня 2019 року до березня 2020 року.

Керівний директор аеропорту «Дублін» Вінсент Харрісон зазначив, що новий маршрут «буде стимулювати розвиток торговельних зв'язків і туризму між Ірландією та Україною».

«У мене немає сумнівів, що він стане популярним в обох напрямках», - сказав він.

Рейси будуть здійснюватись двічі на тиждень - щочетверга і щонеділі.

Нагадаємо, найбільша в Європі лоукост-авіакомпанія Ryanair з жовтня відкриє новий напрямок з Одеси до польського Гданська.

Раніше повідомлялося, що Ryanair літатиме з Одеси до Кракова, Катовіце, Вроцлава й Берліна.

Джерело: ТСН