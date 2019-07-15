Рятувальники оголосили надзвичайну пожежну небезпеку в Україні графіка



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На півдні та сході оголошено пожежну небезпеку

Найвищий рівень пожежної небезпеки оголосили по Україні на понеділок, 15 липня. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«15 липня у Черкаській, більшості районів Полтавської, Луганської, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Одеської областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки», - зазначили синоптики.

Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.

Як повідомлялося, у понеділок, 15 липня, в низці областей України пройдуть дощі із грозами.

«Температура вночі +10...+15 °C, на узбережжі морів до +18 °C. Удень у західних, північних та Вінницькій областях +19...+24 °C, на решті території +25...+28 °С; на високогір'ї Карпат вночі +6...+11 °C, удень +9...+14 °C», - додали в Укргідрометцентрі.

У столиці 15 липня теж прогнозують короткочасні дощі. Температура вночі 13-15°, вдень близько 20°.

Раніше синоптики попередили про сильні дощі в Україні.