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    Рятувальники оголосили надзвичайну пожежну небезпеку в Україні

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    Рятувальники оголосили надзвичайну пожежну небезпеку в Україні

    На півдні та сході оголошено пожежну небезпеку

    Найвищий рівень пожежної небезпеки оголосили по Україні на понеділок, 15 липня. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    «15 липня у Черкаській, більшості районів Полтавської, Луганської, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Одеської областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки», - зазначили синоптики.

    Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.

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    Як повідомлялося, у понеділок, 15 липня, в низці областей України пройдуть дощі із грозами. 

    «Температура вночі +10...+15 °C, на узбережжі морів до +18 °C. Удень у західних, північних та Вінницькій областях +19...+24 °C, на решті території +25...+28 °С; на високогір'ї Карпат вночі +6...+11 °C, удень +9...+14 °C», - додали в Укргідрометцентрі. 

    У столиці 15 липня теж прогнозують короткочасні дощі. Температура вночі 13-15°, вдень близько 20°.

    Раніше синоптики попередили про сильні дощі в Україні.

    Укргідрометцентр рятувальники
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